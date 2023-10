Telstar ten onder tegen FC Emmen na snelle tegentreffer

Desley Ubbink schoot de tweede mogelijkheid raak. Even daarvoor waren de bezoekers voor het eerst gevaarlijk, maar de bal ging door de benen van Danzell Gravenberch. Hij kan daardoor niet uithalen. Houweling hield zijn ploeg in het vervolg van de eerste helft op de been, nadat hij een schot redde van Joey Konings.

Voor Telstar goed en wel begon aan de wedstrijd lag de bal al in het netje. Bij de eerste corner van Emmen kopte Piotr Parzyszek de bal achter doelman Joey Houweling: 1-0. Die snelle tegengoal was typerend voor de matige openingsfase van de Witte Leeuwen. De voorsprong van de Emmenaren werd binnen een halfuur verdubbeld.

Na de rust kroop Telstar iets meer uit de schulp en werd het meermaals gevaarlijk via Gravenberch. De bonkige aanvaller gooide bij de eerste mogelijkheid zijn kont in de strijd, draaide goed weg en schoot vol op de paal. Bij de tweede kans eindigde zijn inzet op doelman Jan Hoekstra.

Ondanks de eerder genoemde kansen van Gravenberch kon Telstar geen aansluitingstreffer maken. FC Emmen was daardoor met 2-0 te sterk. De Witte Leeuwen blijven dus steken op de laatste plaats in de eerste divisie. Jong Ajax won namelijk met 3-0 van VVV-Venlo en staat nu achttiende. MVV Maastricht is volgende week zaterdag de tegenstander van Telstar. De aftrap is 20.00 uur.

Opstelling Telstar: Houweling; Polley Seedorf/57), Apau, Plat, Oude Kotte (Koswal/57), Turfkruier (Bouyaghlafen/83); Van de Loo (Augustijns/57), Overtoom, Kaandorp (Soares/32); Eddahchouri, Gravenberch