Matchwinner Van den Heerik geniet van vreugde-explosie Telstar: "Wat gebeurt daar nou?"

Van den Heerik had tegen Jong Ajax geen basisplaats. Hij kwam na ruim een uur spelen in de ploeg van Danzell Gravenberch die kort na rust de 2-1 had gemaakt. "Je wil altijd spelen, maar de coach stelt het team op dat volgens hem het beste is", aldus Van den Heerik.

Trainer Mike Snoei vond dat zijn ploeg het massaal opgekomen publiek op haar wenken bediende met drie punten en een attractieve wedstrijd. Ook al rekende hij na de 2-2 in de slotfase van Gabriel Misehouy van Jong Ajax niet meer op de overwinning.