Telstar naar GVVV in eerste ronde bekertoernooi, FC Volendam loot Excelsior Maassluis

Bij de loting voor de eerste ronde van de KNVB Beker is FC Volendam gekoppeld aan tweededivisionist Excelsior Maassluis. Telstar gaat op bezoek bij GVVV uit Veenendaal. AZ en Ajax zijn vanwege Europese verplichtingen deze ronde nog vrijgeloot.

Naast FC Volendam en Telstar zaten er nog meer Noord-Hollandse ploegen in de koker. Koninklijke HFC uit Haarlem gaat het opnemen tegen Go Ahead Eagles. Het Beverwijkse RKVV DEM mag gaan spelen tegen Hoogeveen en AFC ontvangt in Amsterdam PEC Zwolle. Ook de amateurs van RKAV Volendam doen mee aan het hoofdtoernooi en krijgen Eemdijk op bezoek.

De wedstrijden in de eerste ronde worden gespeeld op dinsdag 31 oktober, woensdag 1 november en donderdag 2 november.

De volledige loting van de eerste ronde van de KNVB beker:

N.E.C. - Roda JC

De Treffers - UNA

Rijnsburgse Boys - FC Groningen

FC Den Bosch - Excelsior

SV Spakenburg - Helmond Sport

FC Utrecht - RKC Waalwijk

Koninklijke HFC - Go Ahead Eagles

OJC Rosmalen - Almere City

Scheveningen - Hercules

HHC Hardenberg - Heracles Almelo

IJsselmeervogels - Sparta Rotterdam

RKVV DEM - Hoogeveen

Noordwijk - ADO Den Haag

De Graafschap - FC Emmen

RKSV Groene Ster - Vitesse

Excelsior Maassluis - FC Volendam

SC Cambuur - MVV Maastricht

TOP Oss - FC Eindhoven

Sparta Nijkerk - Fortuna Sittard

SJC - Willem II

AFC - PEC Zwolle

GVVV - Telstar

Sc Heerenveen - VVV Venlo

Quick Boys - NAC Breda

RKAV Volendam - Eemdijk

FC Lisse - FC Dordrecht

Katwijk - TEC