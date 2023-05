Vernielingen in De Kuip bij bekerfinale: kapotte stoeltjes en wc-potten

Supporters die gisteren aanwezig waren bij de bekerfinale tussen Ajax en PSV hebben in De Kuip vernielingen aangebracht. Met name aan de kant waar Ajax-fans zich bevonden, is er sprake van flinke schade.

Op beelden zijn stukgeslagen wasbakken, wc-potten en stoeltjes te zien. Ook zijn er tegels beklad en zijn er overal stickers geplakt. Na de bekerfinale, eveneens tussen Ajax en PSV, gebeurde vorig jaar hetzelfde.

"Het was de eerste keer dat ik als directeur mocht meemaken dat Ajax- en PSV-supporters voor een bekerfinale de Kuip bezochten", aldus stadiondirecteur Lilian de Leeuw. "Hoewel ik niet naïef ben en vooraf was gewaarschuwd voor vernielingen, was het toch schrikken toen ik na afloop met eigen ogen de aangerichte schade zag en de eerste rapportages en foto’s ontving van wat er allemaal is vernield of beschadigd."

"Flink huisgehouden"

Volgens de directeur is door het hele stadion flink huisgehouden. "Maar met name bij de vakken met Ajax-fans en aan de Olympiazijde waar supporters van beide teams door elkaar zaten." Wat de totale schade is, wordt de komende dagen geïnventariseerd. De eerste inschatting gaat dan als claim naar de KNVB, als huurder van het stadion. De bond zal die schade naar verwachting dan weer verhalen op de betrokken clubs.

Ajax wil op dit moment niet reageren op de aangerichte schade.