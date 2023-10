Telstar-spits Gravenberch treurt om gemiste kansen: "Dit was niet nodig"

Telstar liep vanavond op bezoek bij FC Emmen tegen een 2-0 nederlaag aan. De nieuwe hekkensluiter van de eerste divisie kreeg in de tweede helft de nodige kansen op een doelpunt, maar faalde meerdere keren. Spits Danzell Gravenberch was namens Telstar de gevaarlijkste man met drie gevaarlijke doelpogingen. "Het ontbrak ons ook een beetje aan geluk."

"Ik denk niet dat deze nederlaag nodig was. We krijgen in de eerste helft gewoon twee vervelende goals tegen", vertelt Gravenberch na afloop. "In de tweede helft creëren we echt veel meer. 2-0 verliezen was hier echt niet nodig."