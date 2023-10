Bestolen Telstar-trainer Snoei: "Scheidsrechter heeft plakplaatjes, maar is helemaal niet stoer"

Furieus was trainer Mike Snoei nadat zijn ploeg een onterechte penalty tegen kreeg tegen NAC Breda (3-1 verlies). Nick Smit legde de bal na vermeend hands van Mitch Apau op de stip, maar de trainer van Telstar had geen goed woord voor hem over. "Je kan je mouwtjes wel helemaal oprollen en allebei de armen vol met tatoeages en van die plakplaatjes. Hij is helemaal niet stoer", is Snoei duidelijk over Smit.

Telstar-trainer Mike Snoei: "Armen vol met plakplaatjes, maar hij is helemaal niet stoer" - NH Sport / Stephan Brandhorst

"Waarom geef je die penalty? Wat heb je dan gezien?", vraag Snoei zich hardop af. Apau hield zijn armen langs zijn lichaam toen de bal er tegenaan kwam, maar de bal ging alsnog op de stip. Domenik Janosek schoot de 1-1 binnen, waarna NAC Breda de wedstrijd in de schoot geworpen kreeg. "Ik probeer te begrijpen wat hij dan te zien heeft, maar ze hadden maar één herhaling nodig om te zien dat dit geen strafschop is." Het was frustrerend, want tot het penaltymoment stond Telstar met 1-0 voor dankzij een fraaie knal van Zakaria Eddahchouri. Het sfeervolle Rat Verlegh Stadion was vooral aan het morren. Hoewel de Witte Leeuwen met een gelijke stand de kleedkamers opzochten, was Telstar geen schim meer van de ploeg die het was. "We gingen achteruit lopen. Nee, je moet hetzelfde spel blijven spelen, dan is er niets aan de hand." Tekst loopt door onder de video.

Aantal spelers van Telstar onder de indruk van de sfeer bij NAC - NH Sport / Stephan Brandhorst

De nederlaag was met name zuur voor Eddahchouri. De spits maakte alweer zijn vijfde doelpunt van het seizoen voor Telstar, maar opnieuw bleek zijn treffer geen goud waard te zijn. Inmiddels is hij wel de onbetwiste aanvalsleider van de Velsenaren, wat hem een trotse nieuweling maakt. "Ik ben iemand die elke week gretig is en concurrentie is altijd goed. Ik ben tot nu toe tevreden hoe het gaat, maar ik hoop dat het in teamverband gaat."

Zakaria Eddahchouri staat al op vijf treffers dit seizoen - NH Sport / Stephan Brandhorst