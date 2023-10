Telstar durft het toch aan met geblesseerde Yaël Liesdek en geeft hem een nieuw contract

Momenteel is hij nog geblesseerd, maar Yaël Liesdek heeft een nieuw contract bij Telstar getekend. De rechtback, die de afgelopen jaren flink wordt geteisterd door blessures, ligt tot medio 2024 vast in Velsen-Zuid.

“Yaël raakte laat in het afgelopen seizoen zwaar geblesseerd. Na eerdere blessures gedurende zijn tijd bij Telstar op dat moment een gigantische domper voor speler en club", zegt technisch manager Peter Hofstede in een persbericht van de club. “Sindsdien werkt Yaël vol overgave aan zij herstel. Wij steunen hem in dit proces en verlengen daarbij zijn contract tot het einde van het lopende seizoen."

Het aflopende contract van Liesdek werd aanvankelijk niet verlengd door Telstar. Vorig seizoen raakte hij in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag geblesseerd. Richting het einde van het seizoen was Hofstede duidelijk. "Hij is de komende maanden niet inzetbaar, hij heeft een blessureverleden dus wij moeten ons een goede werkgever tonen."

Liesdek streek in de zomer van 2020 neer bij Telstar, dat het wegplukte bij De Volewijckers. In eerste instantie sloot hij aan bij de Onder 21, maar al snel volgde zijn debuut in het eerste. In drie seizoenen speelde Liesdek 53 wedstrijden in de hoofdmacht van De Witte Leeuwen.

Vrijdagavond gaat Telstar op bezoek bij NAC Breda. De Witte Leeuwen staan momenteel achttiende in de eerste divisie. De wedstrijd in Breda is live te volgen op NH Radio.