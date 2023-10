Asielzoekers in Volendam doen aangifte na beschieting met balletjespistool

Twee asielzoekers uit de tijdelijke opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bij het Van der Valk Hotel in Katwoude zijn afgelopen zondag beschoten met een balletjespistool in Volendam. Dat bevestigt het COA zojuist aan NH. Eerder vandaag dook een korte video op waarin te zien is dat drie mannen in een rijdende auto lachen terwijl één van hen de asielzoekers beschiet. Onder de video is de tekst 'Vluchtelingen raak schieten' te lezen.

Foto: Van der Valk Hotel Volendam - Google Maps

"Het zijn twee jonge mannen van onze opvang", zegt een woordvoerder van het COA. "We vinden het heel erg dat dit is gebeurd. Vergeet niet: we hebben te maken met vluchtelingen die uit verschrikkelijke situaties komen. Dan is dit niet de ontvangst waarop ze hadden gehoopt." Aangifte De mannen die beschoten zijn hebben daar geen verwondingen aan overgehouden. Wel doet één van hen aangifte bij de politie. Sinds een week worden er 160 asielzoekers opgevangen in het Van der Valk Hotel in Katwoude. De opvang leidt al sinds de aankondiging tot een hoop onrust bij Volendammers. Bij een bijeenkomst in het gemeentehuis waar inwoners hun zorgen uitspraken werd de sfeer zo grimmig, dat de burgemeester dreigde om de bijeenkomst te stoppen. Vorige week zouden er meerdere incidenten zijn geweest bij de opvang. Het COA besloot toen om vier personen over te plaatsen. Tekst loopt door onder het filmpje.

Het betreffende filmpje - Aangeleverd

Eerder sprak de gemeente Edam-Volendam zich fel uit over het filmpje. "Het is een laf en verwerpelijk filmpje, met een hele nare intentie die blijkt uit de toegevoegde tekst. We weten nog niet wie dit waren, maar we gaan ervan uit dat iedereen in onze gemeente hier afstand van neemt." De politie wil graag dat de daders zich melden, om 'op z'n minst een stevig gesprek mee te hebben', aldus de woordvoerder. "Als zij het lef hebben melden ze zich bij ons." Bij de opvanglocatie in Katwoude worden binnenkort koffie-ochtenden georganiseerd waarbij iedereen die dat wil kan komen kijken en kennis komen maken. De COA-woordvoerder besluit: "Ook de daders zijn welkom."