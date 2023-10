Gemeente woedend over beschieten asielzoekers: "Laf en verwerpelijk filmpje" 

De gemeente Edam-Volendam reageert woedend op een filmpje waarop vermeende vluchtelingen wordt geschoten met een balletjespistool. In een video die rondgaat in Volendam is te zien dat drie mannen in een rijdende auto luid lachen als één van hen twee mannen onder vuur neemt met een balletjespistool. Onder de video is de tekst 'Vluchtelingen raak schieten' te zien met drie lachende emoticons.

"Het is een laf en verwerpelijk filmpje, met een hele nare intentie die blijkt uit de toegevoegde tekst", schrijft de gemeente Edam-Volendam. "We weten nog niet wie dit waren, maar we gaan ervan uit dat iedereen in onze gemeente hier afstand van neemt."

Sinds afgelopen week is er een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers in gebruik genomen bij het Van der Valk Volendam, gelegen in Katwoude. Het is niet zeker dat de beschoten mannen vluchtelingen zijn, het zouden ook willekeurige mensen op straat kunnen zijn. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is dit aan het uitzoeken, net als de politie.

Politie onderzoekt de zaak

Voor een melding waarbij mensen op anderen vuren met een balletjespistool zouden normaal gesproken ook agenten komen. "Je weet niet wat voor schade je aan iemand toe kan brengen", zegt een woordvoerder van de politie, die nog met alles rekening houdt. Ook met de mogelijkheid dat dit filmpje in scène is gezet. "Als het filmpje niet in scène is gezet willen we graag dat het slachtoffer zich meldt of aangifte doet. Als het wél in scène is gezet vinden wij het best opruiend."

De wijkagent is inmiddels op de hoogte van het filmpje en de politie roept zowel slachtoffers als daders zich op om zich te melden bij de politie. Slachtoffers om eventueel aangifte te doen, daders om 'op z'n minst een stevig gesprek mee te hebben', aldus de woordvoerder. "Als zij het lef hebben melden ze zich bij ons."

Het COA zegt tegen NH dat het even kan duren voordat het met een reactie komt.