Volendammers die asielzoekers beschoten melden zich bij politie en bieden excuses aan

Drie mannen van 22 jaar uit Volendam hebben zich gemeld bij de politie voor het schietincident met een balletjespistool afgelopen zondag in Volendam op twee asielzoekers. Gisteren dook een korte video op waarin te zien is dat drie jongemannen in een rijdende auto lachen, terwijl één van hen de slachtoffers beschiet. Onder de video is de tekst 'Vluchtelingen raak schieten' te lezen.

"Drie mannen hebben zich gisteravond gemeld bij de politie", laat de gemeente Edam-Volendam weten. Ook hebben ze vanmiddag een gesprek gehad met de twee slachtoffers die worden opgevangen in het Van der Valk Hotel aan de rand van Volendam. "We hebben iets verschrikkelijk stoms gedaan en willen dit graag goedmaken", is hun reactie.

Het gesprek tussen de Volendammers en de asielzoekers gebeurde in het bijzijn van medewerkers van het COA, de burgemeester van de gemeente Waterland en de politie.

Enorme impact

"De beschieting heeft enorme impact gehad op deze twee asielzoekers", vertelt de COA-woordvoerder aan NH. "Ze komen uit een oorlogsland en zijn nog getraumatiseerd. En ook heeft het een grote impact gehad voor de Volendammers, want het filmpje en de reacties daarop kwamen zelfs landelijk in het nieuws."

De drie jongemannen hadden op de Zwarte Markt in Beverwijk een balletjespistool gekocht. Op de terugweg zagen ze de asielzoekers en hebben daar toen op geschoten. Toen is het filmpje gemaakt en verspreid.

Excuses

De drie Volendammers hebben hun excuses aangeboden. De COA-woordvoerder: "Ze hebben een cadeautje meegebracht, een tas met typisch Volendamse producten, met garnalen en andere vis. Ik vind het geweldig." Afgesproken is om dit bezoek een vervolg te geven. "Wellicht kunnen ze met de jongens gaan voetballen. Hoe daar vorm aan gegeven gaat worden, wordt later bepaald."

Ook laat de COA-woordvoerder weten dat er nog geen aangifte is voor de beschieting. Gisteren lieten ze doorschemeren dat een persoon dat wel van plan was, maar dat is vooralsnog nog niet gebeurd.

Het COA is heel blij dat het op deze manier wordt opgelost. "Dat maakt de impact van de gebeurtenis op onze bewoners iets minder."