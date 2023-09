Opvang asielzoekers in Van der Valk Hotel Volendam leidt tot grote onrust

In het Van der Valk Hotel Volendam worden vanaf 15 oktober 160 asielzoekers opgevangen. Onder hen zijn er 40 minderjarigen. De praktijk wijst uit dat dat vooral alleenstaande mannen en jongens zullen zijn. Gisteravond was er een drukbezochte openbare bijeenkomst in het gemeentehuis van Waterland in Monnickendam die vooral door bezorgde Volendammers werd bezocht. De burgemeester en mensen van het COA (Centraal Opvang Asielzoekers) probeerden de zorgen en vragen te beantwoorden.

Burgemeester Marian van der Weele licht de opvang van vluchtelingen toe. - NH Nieuws

Het was een moeilijke avond voor burgemeester Marian van der Weele. Nadat zij en leden van het COA hadden uitgelegd hoe de opvang wordt geregeld mochten de aanwezigen vragen stellen. Alle vragen ging over veiligheid, of het gebrek aan veiligheid en dat er garanties moesten komen dat het goed zou gaan. Waarop de burgemeester bijna wanhopig antwoordde: "Ik kan u géén garanties geven en ook niet waarborgen dat er nooit iets gaat gebeuren. Maar wel kan ik u toezeggen dat als er iets gebeurt dat niet door de beugel kan wij snel zullen ingrijpen."

"Wij krijgen dit door onze strot geduwd" bewoner

Dat iemand van de politie vertelde dat de opvang van 450 vluchtelingen in een tent bij Purmerend vrijwel zonder incidenten was verlopen, werd niet of nauwelijks geloofd. "Wij krijgen dit door onze strot geduwd," zei een man, "incidenten worden onder de pet gehouden" en een ander sprak van "op ons nek gegooid". Dat jongens tussen de 15 en 18 alleen maar een meldplicht hebben, wordt als volstrekt onvoldoende beschouwd. "Als mijn zoon 's avonds niet thuis komt dan pak ik hem aan. Maar deze jongens hebben geen ouder die hun corrigeert," zegt een moeder. Tekst gaat door onder de foto.

Van der Valk Hotel Volendam - Google Maps

Grimmige sfeer Het was de hele avond praten tegen een muur van angst, onbegrip en wantrouwen. "Er moeten meer agenten komen, anders accepteren wij het niet", zei iemand waarop de burgemeester resoluut antwoordde dat die er zeker niet zullen komen. De sfeer werd op een gegeven moment grimmig toen een vrouw begon over de "mooie Volendamse dochters die door zwarte jongens zouden worden belaagd." Hierop dreigde de burgemeester de bijeenkomst te stoppen. "Dat u zegt dat meisjes iets wordt aangedaan op basis van kleur, daar heb ik grote moeite mee. Dat is discriminatie."

Overleg in Volendam Het COA en de burgemeester zegden toe dat er met betrokken bewoners elke twee weken om de tafel wordt gezeten te kijken hoe het gaat. "En als dat vaker moet kan dat ook." Omdat het hotel niet in Volendam ligt zal er speciaal voor Volendammers ook een overleg komen. Burgemeester Lieke Sievers van Edam-Volendam zegde toe dat er volgende week een bijeenkomst komt in haar gemeente over deze opvang. Ook zal er met de horeca in Volendam een gesprek komen, zodat zij weten hoe zij straks met de jonge vluchtelingen om moeten gaan.