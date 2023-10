Meer dan driekwart Noord-Hollandse huisartsen houden (gedeeltelijke) patiëntenstop

Uit recent onderzoek van onderzoeksbureau Independer blijkt dat 77% van de Noord-Hollandse huisartsen aangeeft een volledige of gedeeltelijke patiëntenstop te hebben doorgevoerd. Daarmee scoort de provincie lager dan het nationale gemiddelde, maar ook het landelijke beeld wijst op grote tekorten in de huisartsenzorg.

Dat blijkt uit een recent onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Independer. Ruim 2 op de 3 huisartsen nemen minder of geen patiënten meer aan. Volgens het onderzoeksbureau neemt de druk op de huisartsenzorg landelijk toe. Dat is opvallend, omdat het aantal huisartsen de afgelopen jaren juist is gestegen. Toch heeft de toename niet geleid tot meer beschikbare plaatsen voor patiënten.

Grote problemen in Hilversum

Hilversum is het slechtste jongetje van de klas, vertelt Independer zorgexpert, Bas Knopperts. Als Hilversummer heeft hij zelf geen last van de forse patiëntenstop in zijn gemeente, maar hij hoort de verhalen veelvuldig. Dat is niet zo gek: maar liefst 91,6% van de Hilversumse huisartsen houdt een (tijdelijke) patiëntenstop.

Volgens Knopperts zijn er meerdere redenen voor het hoge percentage. "Mensen die uit Hilversum verhuizen blijven wel bij hun huisarts ingeschreven staan, en maken zo geen plek voor een ander." Dat merkt ook een huisarts die deelnam aan het onderzoek: "Wij moedigen actief aan om uit te schrijven en een huisarts in het nieuwe woongebied te zoeken, maar dat lukt de patiënten dan kennelijk niet. We merken dat de doorloop stagneert." Waarom dit specifiek in Hilversum vaak het geval is, is onduidelijk.

Als andere redenen noemt de zorgexpert de hoge vraag naar GGZ-hulp, maar ook de extra administratieve rompslomp is voor veel huisartsen te veel. Een huisarts zegt daarover: "De werkdruk onder de huisartsen neemt alleen maar toe en we krijgen vanuit de overheid/zorgverzekering en de tweedelijn steeds meer taken naar ons toegeschoven." Het is in lijn met de andere reacties van huisartsen die aangeven steeds minder tijd te hebben voor de patiënt.