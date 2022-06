Huisartsen in actie tegen hoge werkdruk: "Er komt steeds meer op ons bordje"

De torenhoge werkdruk, het niet kunnen vinden van een goede locatie voor een nieuwe praktijk en de administratieve rompslomp. Voor huisarts Shulini Soekhoe-Mahesh uit Zuidoost is het de dagelijkse realiteit en daar heeft ze genoeg van. Ze staat morgen met duizenden andere huisartsen op het Malieveld in Den Haag om te protesteren.

Dokter Soekhoe-Mahesh heeft een aantal jaar haar eigen praktijk en in die periode zag ze de taken die ze op haar bord krijgt toenemen. Het is voor haar dan ook geen vraag of ze naar Den Haag zal afreizen. Ze wil haar stem laten horen. "Vroeger werden patiënten met suikerziekte gecontroleerd in het ziekenhuis, nu gebeurt dat allemaal bij de huisarts", legt ze haar frustratie uit. "Er komt steeds meer op ons bordje, omdat het efficiënter en goedkoper zou zijn. Dat is in de loop der jaren steeds meer geworden."

Huisvesting

Er worden tussen 5.000 en 10.000 mensen verwacht op het Malieveld. Niet alleen huisartsen, ook doktersassistenten en praktijkondersteuners zullen aansluiten. Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is de maat vol voor de hele sector. Een belangrijk punt tijdens het protest is het gebrek aan betaalbare huisvesting. Er moet meer ruimte gecreëerd worden voor de huisarts. Daar is dokter Soekhoe-Mahesh het roerend mee eens, want zij probeert al ruim twee jaar een nieuwe locatie te vinden voor haar praktijk. De post is nu gevestigd in een flatwoning aan Huigenbos in Zuidoost.

Ze hoopt dat de politiek in Den Haag openstaat voor verandering. "Aandacht voor de huisarts, voor de wachttijden, voor de huisvesting, voor meer tijd per patiënt", somt ze op. "Het komt uiteindelijk iedereen ten goede. Dus er moet in het zorgakkoord aandacht voor komen en afspraken worden gemaakt voor de langere termijn zodat we onszelf voor de komende jaren meer lucht geven."