Huisartsenpraktijken onder druk: zelfs geen mensen meer om telefoon op te nemen

Onze provincie kampt niet alleen met een huisartsentekort, maar in sommige regio's wordt ook hard gezocht naar doktersassistenten en praktijkondersteuners. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel over het jaar 2020. Eerder voorspelde deze organisatie al dat deze tekorten de komende zes jaar alleen nog maar erger worden. Is er een oplossing voor dit probleem?

Het huisartsentekort staat al langer op de kaart in onze provincie. Boze en bezorgde patiënten uit de Noordkop − een regio waar een van de weinige huisartsen bovendien moest vertrekken vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag − deden vorige maand hun verhaal in een documentaire van NH Nieuws.

Hoe dat kan? "Daar proberen we onze vinger nog op te leggen", zegt Nivel-onderzoeker Ronald Batenburg. Volgens hem kan dat bijvoorbeeld te maken hebben met het feit dat de huisvesting in deze regio's duurder is en moeilijker te betalen voor deze beroepsgroep.

Vooral in Amsterdam, 't Gooi, Amstelland, Kennemerland en Meerlanden valt de vraag naar doktersassistenten en praktijkondersteuners op. Meer dan de helft van de praktijken in deze regio's had in 2020 voor deze functies 'moeilijk vervulbare vacatures'.

Het probleem doet zich in het gehele land voor, maar per regio zijn er wel verschillen aan te wijzen. Uit de Nivel-cijfers blijkt dat er in 2020 ook in de regio's Amsterdam (27 procent) en Zaanstreek-Waterland (33 procent) een hoog percentage praktijken is met lang openstaande vacatures voor huisartsen. Sterker nog, dat percentage was hier hoger dan in de Noordkop (19 procent).

Niet meer 24/7

De oorzaken zijn duidelijk en gelden in meer of mindere mate voor alle regio's: er is steeds meer (ingewikkeldere) zorg nodig vanwege de groeiende hoeveelheid ouderen, die bovendien vaker en langer thuis blijven wonen. Hoewel er meer huisartsen per jaar worden opgeleid dan ooit, zijn dit er nog steeds niet genoeg om aan die zorgvraag te voldoen.

Tekst gaat verder.