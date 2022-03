Huisartsen slaan handen ineen en vangen samen huisartsentekort in Den Helder op

In Nieuw Den Helder is na een lange zoektocht toch een nieuwe huisarts gevonden: Annabel de Wandeler is deze maand begonnen in de praktijk. Toen oud-huisarts Prudence Rümke met pensioen wilde, lukte het haar niet een opvolger te vinden. Ze verkocht haar praktijk aan het commerciële bedrijf Co-Med, maar ook die vond geen opvolger.

In 2019 begon ze al met de zoektocht naar een opvolger. Maar alle pogingen ten spijt: het mocht niet baten. Niemand wilde naar Den Helder komen. Rümke: "Ik heb zitten twijfelen, maar bedacht me ook: wat moet ik dan? 2.000 patiënten op straat zetten? En wie gaat die overnemen, want nu al zit iedereen hartstikke vol. Ik twijfelde heel erg: moest ik het wel doen? Want hoe ging Co-Med het dan doen, en zouden ze wel huisartsen vinden?"

"De Noordkop is niet zo erg geliefd", zegt inmiddels gepensioneerd huisarts Prudence Rümke. "Vanuit Amsterdam is dit een beetje achtergebleven gebied. Veertig procent van de huisartsen wil niet in een achterstandswijk werken. En waar zat ik? In dé achterstandswijk van Den Helder. Dus ik wist dat het best wel moeilijk zou worden [om een opvolger te vinden]."

Programmamaker Eline Boshuizen is voor NH Nieuws de afgelopen maanden in de zorgen rond het huisartsentekort in de Noordkop gedoken en maakte er een documentaire over. Deze documentaire is onderin het artikel te zien, en vandaag op televisie bij NH Nieuws.

Maar ze besloot uiteindelijk toch maar in zee te gaan met het commerciële bedrijf Co-Med. Het bedrijf zette aanvankelijk waarnemend artsen in en deed consulten via videobellen. Wel beloofde Co-Med een vaste arts te vinden, zo meldde ze na de overname op de oude website van de praktijk: "Omdat wij een vaste huisarts belangrijk vinden, zullen wij ons uiterste best doen om zo spoedig mogelijk een vaste arts te vinden." Op de eigen website is echter nog te lezen dat er nog geen vaste huisarts of waarnemer voor deze praktijk is gevonden.

Nulpraktijk

Directeur Leonie van den Hoek van huisartsenorganisatie HKN bevestigt dat het Co-Med niet lukte een vaste huisarts te vinden. Per 1 maart is Annabel de Wandeler begonnen met een nulpraktijk (zonder patiënten, red.) en HKN heeft haar geholpen bij de opstart. "Het grootste deel van de Co-Medpatiënten in Den Helder is overgedragen aan de nieuwe praktijk en de overige patiënten zijn bij andere praktijken in Den Helder ingeschreven", zegt Van den Hoek.

"Co-Med heeft na de komst van de nieuwe praktijk besloten de locatie op te heffen (van verkoop is geen sprake)", weet Van den Hoek. Co-Med bevestigt dat de praktijk niet is verkocht. Directeur Guy Vroemen geeft aan dat de nieuwe huisarts De Wandeler tijdelijk in de huisartsenpraktijk zit. "Het is tijdelijk, een jaar, en huurt het tot het einde van het jaar."