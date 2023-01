Noord-Hollanders moeten steeds verder reizen om naar de huisarts te gaan

Dat er een tekort is aan huisartsen staat buiten kijf. NH Nieuws maakte de afgelopen jaren meerdere reportages en een documentaire over de steeds moeilijker toegankelijke huisartsenzorg in onze provincie, vooral in de Noordkop.

Onderzoeksbureau Nivel trok in 2018 al de conclusie dat het huisartsentekort nijpend gaat worden als er niet snel wordt ingegrepen. In een prognose, in opdracht van het ministerie van VWS en de Landelijke Huisartsen Vereniging, gaven ze aan dat in vrijwel heel Noord-Holland (op Amsterdam na) een huisartsentekort van zo'n 10 tot 20 procent zou zijn in 2023. Als er geen maatregelen worden genomen wordt die situatie in 2028 nog een stuk slechter: in de Noordkop zou dan een tekort van zo'n 40 procent kunnen ontstaan.

Het ontstaan van zo'n tekort heeft verschillende oorzaken: huisartsen die net klaar zijn met de opleiding blijven liever in de Randstad - waar ze ook hun opleiding hebben doorlopen, en blijven weg uit de krimpregio's. Daarnaast werken ze vaker parttime en zien ze het niet per se zitten om een gevestigde praktijk over te nemen. Daar komt nog eens bovenop dat zo'n 30 procent van alle huisartsen de komende jaren met pensioen gaat, en dat er niet genoeg huisartsen in opleiding zijn om dat tekort op te vangen.

Gemiddelde afstand

Dat de huisartsenzorg aandacht nodig heeft blijkt ook uit het onderzoek dat NH Nieuws deed in samenwerking met Kieskompas. De toegankelijkheid van de gezondheidszorg kwam daar als een van de belangrijkste pijnpunten uit de bus.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat mensen steeds verder moeten reizen voor de huisarts. Dat gaat in de meeste gemeenten gemiddeld om een paar honderd meter, maar juist die afstand kan van grote invloed zijn op hoe laagdrempelig mensen hun zorg ervaren.

Bekijk hieronder op de kaart hoe ver de afstand naar een huisartsenpraktijk gemiddeld in jouw gemeente is. Tekst gaat verder onder de graphic.