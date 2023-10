Schokkend filmpje: 'vluchtelingen' beschoten vanuit auto in Volendam

Er gaat een filmpje rond op social media waarop te zien is dat er vanuit een rijdende auto in Volendam met een balletjespistool wordt geschoten op mensen. 'Vluchtelingen raak schieten', staat er met drie lachende emoticons onder de video. Er wordt uitgezocht of het ook echt gaat om vluchtelingen.

In de auto zitten drie mannen van wie degene op de bijrijdersstoel gericht op twee mannen of jongens schiet. Onbekend is of zij ook daadwerkelijk vluchtelingen zijn. Na een salvo wordt er opgetogen gelachen.

"Ik kreeg het aangeboden van iemand die hoopt dat zoveel mogelijk mensen dit zien, om het gedrag aan de kaak te stellen", zegt de beheerder van de site Groot-Waterland waar het filmpje eerst op te zien was onder de kop 'Schandalig gedrag Volendammer jeugd richting vluchtelingen'. Aanvankelijk twijfelde hij of hij het wel wilde plaatsen.

Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is op dit moment nog niet bekend met het incident. Geconfronteerd met het filmpje zegt hij: "Ik ben er even stil van." Hij gaat na of er ook daadwerkelijk een incident is gemeld bij de opvang.

Noodopvang

In het Van der Valk Volendam - verwarrend genoeg gelegen in Katwoude - is sinds afgelopen week een noodopvang voor asielzoekers ingericht. Er is plaats voor maximaal 160 bewoners. Vorige week kwamen alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV'ers) erbij en daarmee is de capaciteit bijna bereikt.

Er zijn afgelopen week een paar incidenten geweest, waaronder de diefstal van een fiets, terwijl er onder Volendammers op voorhand al veel onrust was over de opvang. Inmiddels zijn er vier bewoners van de opvang overgeplaatst naar een andere locatie.

Valse start

Locatiemanager Majelle Slenters sprak op 12 oktober bij NH van een valse start. Ze liet weten dat ze de incidenten betreurt, maar benadrukte dat het uitzonderingen betreft. "Het zijn over het algemeen vriendelijke mensen die gevlucht zijn uit een verschrikkelijke situatie en blij zijn dat ze hier zijn."

De gemeente Edam-Volendam heeft ten tijde van deze publicatie nog niet gereageerd. Als er vanuit de gemeente of het COA een reactie komt voegen we die bij in dit bericht.