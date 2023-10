Jonge asielzoekers vinden voor het eerst rust in het AZC in Van der Valk Volendam

Een zestal jongens zijn voor de ingang van het hotel aan het voetballen. De motregen vinden ze helemaal niet erg want voetballen is een heerlijke uitlaatklep. "Het zijn nog kinderen met een verschillende achtergrond maar ze hebben allemaal een traumatische reis achter de rug", vertelt Jesper. "Ze hebben op hun vlucht dingen meegemaakt en gezien waarvan jij en ik geen idee hebben. En die beslist niet normaal zijn voor hun jonge leeftijd." Sommigen zijn gestuurd door hun ouders om de onveiligheid in eigen land of de armoede te ontvluchten. Anderen zijn in handen gevallen van mensensmokkelaars die misbruik maken van hun ellende.

Veilig

In Nederland zijn ze eerst in Ter Apel geweest waar het centrale aanmeldingscentrum is gevestigd. "Daar was het voor hun ook niet echt fijn. Hier proberen we ze een omgeving te geven waar ze zich veilig voelen. Waar ze kunnen landen", vertelt Jesper. Het belangrijkste is op dit moment het bieden van een dagelijkse structuur aan de kinderen. "Het begint met eten. Drie keer per dag. De meesten hadden niet of nauwelijks te eten tijdens de vlucht. Daarnaast geven we de gewenste aandacht door gedragsspecialisten. Zij weten wat de jongens nodig hebben. Soms is luisteren en er zijn al genoeg. En ze te laten voelen dat ze er mogen zijn.