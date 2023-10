Varende maaimachine tegen fonteinkruid in randmeren genomineerd voor innovatieprijs

"Wij zijn ontzettend trots. Dit is een erkenning van onze inspanning", vertelt de blije initiatiefnemer Kees Kooijman van Stichting Maaien Waterplanten Randmeren. Vorig jaar zomer voer het prototype van de maaimachine voor het eerst over de randmeren om deze te verlossen van het kruid.

De zeven meter brede ponton met vooraan scharen en een loopband, wordt vooruit geduwd door een viskotter. De scharen onder het wateroppervlak knippen het fonteinkruid los, waarna de planten naar boven drijven en opgevangen worden door de loopband. Het idee kwam voort uit een samenwerking met meerdere instanties.

Boten verstrikt

Deze innovatie is hard nodig, want in de randmeren woekert het fonteinkruid al jaren. De plant zorgt ervoor dat bijvoorbeeld watersporters vast komen te zitten op het water, omdat de schroef van de boten verstrikt komen te zitten in de planten.

Samen met de bijbehorende app waterplanten.nu, die aangeeft waar is gemaaid en waar de plant woekert, is het ponton genomineerd voor de publieksprijs.

Innovatie en samenwerking

De prijs komt uit de koker van Platform WOW en is een beloning voor samenwerkingen die leiden tot innovatie op het gebied van water en wegen. Eén keer in de twee jaar wordt de prijs uitgereikt. Het geldbedrag van 5.000 euro, dat aan de publieksprijs verbonden is, wordt volgens Kooijman gelijk weer in het project geïnvesteerd.

"We kunnen nog de aansturing verbeteren, we moeten de verbeteringen aan de app nog betalen en we willen strakker kunnen maaien", vertelt hij. Want de uitvoering is nog lastig. "Strakke lijnen maaien op water is moeilijk, omdat de wind en golven je boot van haar koers brengen."