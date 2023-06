Ondanks hitte bleef het rustig op de randmeren, maar nu komt het fonteinkruid

Vlak voor het afgelopen weekend deden de reddingsdiensten de oproep om op te passen voor onderkoeling. Want hoewel de temperatuur toeneemt, is het water nu nog veel kouder dan normaal. Dat zorgt ervoor dat het lichaam heftig kan reageren wanneer iemand die flink is opgewarmd opeens in het koude water duikt.

Er waren momenten waarop de reddingsdiensten in actie moesten komen afgelopen weekend, maar het bleef relatief rustig. "Onze reddingsboot is vanaf zaterdag tot vandaag acht keer ingezet", vertelt Mark van den Brink van de KNRM Huizen.

"Zaterdag hadden we het eerste slachtoffer van fonteinkruid, was er een vaartuig dat water maakte en was er een zeilbootje omgeslagen. Zondag was er een bootje met accuproblemen en was er een jacht wat een touw in de schroef had gekregen."

Dinsdag moest de KNRM Huizen twee keer in actie komen. "Die dag viel op in het geheel. Dat komt door de hardere wind uit het noordoosten. Die avond bleef het ook waaien." Eerst was er een boot met een oververhitte motor, maar het heftigste moment van de week voor de KNRM Huizen was een omgeslagen catamaran. "De twee zeilers raakten overboord en werden gered door twee kitesurfers. Dit werd gezien aan de oever en vanuit daar werden wij gebeld."

Water wordt warmer

Ondanks de oproep om op te passen voor het koude water, bleven dit soort ongelukken en oproepen gelukkig uit. "Voor het weekend was het water 18 graden, maar in de loop van de week steeg de temperatuur naar 22 graden. Dus dat ging toen niet meer op", legt Van den Brink uit.

Wel betekent het warmer wordende water dat de volgende fase van de zomer is ingegaan: de komst van het fonteinkruid op de randmeren. Met de stijgende temperatuur groeien deze waterplanten als kool en maken ze de recreanten het leven zuur.

Deze lange planten groeien vanaf de bodem van de randmeren helemaal naar de oppervlakte Daardoor kunnen boten erin verstrikt raken. "Wij adviseren de watersporters dan ook te kijken op de website Waterplanten.nu. Dan kan je zien hoe het ervoor staat. En als je het water niet goed kent, blijf dan gewoon in de vaargeul."