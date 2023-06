De leukste en geheimste zwemplekjes van 't Gooi: hier moet je zijn

1. Achter de Westbatterij in Muiden

Allereerst een zwemplek in Muiden achter de Westbatterij, bij de oude volkstuinen. Je kunt er zo het IJmeer in lopen voor een beetje verkoeling. En het is er altijd rustig.

2. Kade tussen Kortenhoef en Vreeland

De tweede plek is op de kade tussen Kortenhoef en Vreeland die de Wijde Blik met de Loenderveense Plas scheidt. Om precies te zien de Dirck A Lambertszkade. Je kunt hier alleen lopend of met de fiets komen. Ga een stuk de kade op en zoek een bankje of steiger of plekje langs het pad en spring het water van de Wijde Blik in. Let op, het is verboden te zwemmen in de Loenderveense Plas.