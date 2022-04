Van fonteinkruid tot cabomba: eeuwige Gooise strijd tegen waterplanten

Het vaarseizoen is ondanks het barre weer afgelopen weekend begonnen. Niet alleen de plezierbootjes worden langzaamaan in het water gelegd, ook de strijd tegen waterplanten kan bijna weer beginnen. Waar ze op het Gooimeer jaarlijks worstelen met fonteinkruid, doen ze er op de Loosdrechtse Plassen alles aan om het Braziliaanse cabomba-plantje te lijf te gaan.

Vooral Loosdrechter Kees Blase maakt zich zorgen over cabomba caroliniana, zoals het plantje in zijn geheel heet. "Er zijn al tal van planten door de exotische woekeraar verdrongen. Hij is ook vastgelegd als verboden plant, dus die moeten we echt verwijderen."

Het plantje staat eigenlijk te boek als aquariumplant, maar dook ruim tien jaar geleden op in de Loosdrechtse Plassen. "Uit Brazilië is hij deze kant opgekomen."

Fonteinkruid

Op het Gooimeer hebben ze dan weer hele andere problemen met waterplanten. Fonteinkruid gooit daar al jaren roet in het eten van vaarliefhebbers. "Als je schroef vol loopt kan je motor echt onherstelbaar beschadigd raken", vertelt Kees Kooijman van Stichting Maaien Waterplanten Randmeren. "We moeten er voor zorgen dat watersporters toch enige ruimte overhouden."