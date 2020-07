Kees maakt de Loosdrechtse Plassen 'cabombavrij', tot vreugde van het waterschap

Met een bootje vaart Kees met grote regelmaat op de Loosdrechtse Plassen om de waterplant cabomba weg te halen. Cambomba is een waterplant die oorspronkelijk uit Brazilië komt en vaak in aquariums wordt gebruikt. Dat de plant groeit in de Loosdrechtse Plassen komt waarschijnlijk doordat iemand ooit zijn aquarium er ooit heeft geleegd. Sindsdien groeit het er flink, zelfs zo erg dat de plant regelmatig vast komt te zitten in de schroef van een boot. Dat is gevaarlijk.

Kees zet zich al jaren in tegen de waterplant. Hij woont aan de Vuntusplas in Loosdrecht en hij merkte hoe die langzaamaan dichtgroeide en andere planten verdreef. Kees kon het niet langer aanzien dat het natuurgebied achter zijn huis dichtgroeide en dus besloot hij zelf er wat aan te doen. Samen met twee buurtgenoten, Ab Krook en Johan van Kleef, ging hij de plassen op gewapend met een hark en zo haalde ze het plantje beetje bij beetje weg. Dit heeft ervoor gezorgd dat een gedeelte van de Vuntusplas nagenoeg 'cabomba-vrij' is.

Controleren van de waterkwaliteit

Naast het weghalen van de cabombaplant houdt Kees ook de waterkwaliteit van de Loosdrechtse Plassen goed in de gaten.

Als dank voor al het goede werk heeft het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de Loosdrechter bedankt met een 'Blauwe druppel'. De druppels worden gegeven aan mensen die met zorg en aandacht omgaan met water in het het gebied van het waterschap. Kees krijgt van het waterschap een speldje. "Het is voor ieder die vindt dat het schoner, veiliger en beter kan en in eigen omgeving de handen uit de mouwen steekt. Al die druppels vormen De Blauwe Golf", aldus het waterschap.

NH Nieuws ging onlangs met Kees mee op 'cabombajacht'. Bekijk hier de reportage: