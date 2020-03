Al jaren overlast voor watersporters: is er eindelijk een oplossing voor fonteinkruid?

De stichting bestaande uit watersportondernemers maait nu jaarlijks meerdere keren het fonteinkruid op de randmeren, waar het Gooimeer onder valt. Ze maaien nu een paar jaar en ze merken dat er steeds meer waterplanten komen en dat het sneller groeit. "In 2014 toen we begonnen, maaiden we één keer en dan had je het prima gedaan. Maar de situatie is dermate ernstig geworden dat één keer maaien volstrekt onvoldoende is. Nu is twee keer maaien echt het minimum en er zijn delen waarvan we wel zeker weten dat we het drie keer moeten maaien", vertelt Kees Kooijman, voorzitter van de stichting.

In de zomer zijn de randmeren nauwelijks bevaarbaar en dat brengt de watersport ernstig in gevaar. "Jachthavens merken dat steeds meer mensen uitwijken naar andere plekken zonder waterplanten. En ook geleidelijk aan gaan steeds meer passanten weg", aldus Kooijman.

Structurele oplossing

Dus is het tijd voor een structurele oplossing, want maaien blijft iets tijdelijks waardoor de waterplant elke keer terugkomt. De stichting zou graag zien dat de randmeren verdiept worden naar vier meter. "Onze ervaring nu is dat de overlastgevende waterplanten groeien tot een meter of drie en wij denken als je tot vier meter verdiept dat je er dan wel van af bent."

Met de grond die dan afgegraven wordt, zouden ze dan de randen van de meren willen verondiepen. "Aan de randen brede stroken waar je moerasachtige begroeiing hebt en dat is ook heel gunstig voor de natuurlijke situatie op het meer en dat werkt remmend op waterplantengroei. Maar tegelijkertijd geeft het een geweldige impuls aan de natuur op deze manier. Het mes snijdt dus aan twee kanten", zo legt Kooijman uit.