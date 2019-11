Huizen moet voortrekkersrol nemen in strijd tegen fonteinkruid Gooimeer

HUIZEN - Huizen moet zelf het roer in handen nemen als het gaat om de aanpak van de problemen met het fonteinkruid in het Gooimeer. Dat meent vertrekkend burgemeester Sicko Heldoorn die op voorspraak van het college een plan van aanpak heeft gemaakt.

Fonteinkruid is een woekerende waterplant die voor veel ongemakken zorgt voor watersport. Onder meer bootmotoren lopen met regelmaat vast in de lange slierten van de planten. Er is vaak geen doorkomen aan. En dat zorgt ervoor dat de watersport het Gooimeer vaker links laat liggen.

Volgens de burgemeester moet Huizen zelf de regie in handen nemen met de bestrijding van de waterplanten. Samen met buurgemeenten Blaricum en Gooise Meren moet volgens hem een 'gebiedsgericht project' voor het deel van het Gooimeer tegen het oosten van de vaargeul worden gestart en de groei van de planten daar worden teruggedrongen. Als de buurgemeenten niet mee willen doen, moet dat volgens Heldoorn geen belemmering zijn voor de aanpak en moet Huizen zelf doorpakken.

Prioriteit

Volgens Heldoorn kan de waterplantenproblematiek alleen worden aangepakt als het echt prioriteit heeft. Dat betekent volgens hem ook dat de politiek er bovenop moet zitten. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren is nu aan het college en de raad.