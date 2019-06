Kitesurfer raakt verstrikt in fonteinkruid op Gooimeer

BLARICUM - Een kitesurfer op het Gooimeer is vanmiddag in de problemen gekomen toen hij vast bleef zitten in fonteinkruid. Een reddingsteam van het KNRM heeft de man uit het water kunnen halen.

Het slachtoffer was met zijn board en benen zo'n 800 meter bij de kant vandaan vast komen te zitten in het wateronkruid. Nadat zijn vriend terug naar de kant was gesurft en de hulpdiensten had gewaarschuwd, kon de reddingsactie op gang worden gezet.

De kon makkelijk uit het water worden gehaald en is door de reddingsbrigade naar de kant gehaald. Daar heeft hij een warme douche en een kop thee gekregen.

"De man was zo blij met het werk van het KNRM dat hij direct donateur is geworden", aldus het KNRM op Facebook.