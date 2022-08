Varende maaimachine moet einde maken aan overlast fonteinkruid in Gooimeer

In de strijd tegen het woekerende fonteinkruid op de randmeren is een nieuw middel ingezet: een enorme maaimachine met een zeven meter breed ponton met enorme messen. Dit apparaat moet de wateren bevrijden van de waterplant en vaart op dit moment over het Gooimeer.

In een eerder artikel van NH Nieuws liet ecoloog Harm van der Geest weten dat maaien een 'kansloze exercitie' is. De planten zouden nog meer verspreiden omdat ze los drijven. Maar met de maaimachine van de stichting is dit probleem getackeld.

Wildgroei in Noord-Holland: last voor de mens of zegen voor de natuur?

Wat is het probleem?

De wildgroei van fonteinkruid is in heel Noord-Holland een groot probleem. Onder anderen in het Gooimeer en Markermeer varen watersporters vaak tegen de woekeraar aan en komen de schroeven van de boten vast te zitten in het kruid. In het lokale radioprogramma NH Gooi de Lunchclub laat Mark van den Brink van de KNRM Huizen al weten dat hij het erg druk heeft met de woekeraar. "Boten komen helemaal vastzitten met de schroef van de motor in de planten.", legt hij uit.

Het gaat zelfs zo ver dat de reddingsbrigade zelf slachtoffer kan worden van het venijnige plantje. "Wij varen met een waterjet en hebben er ook last van als het kruid in onze jet terecht komt. Dus wij moeten zelf ook uitkijken."

Ook vertelt Van den Brink over de site waterplanten.nu die dit jaar in het leven is geroepen. Daarop is precies te zien wat de huidige situatie in de randmeren is en wat de maairoutes en -gebieden zijn. Kijkend naar de vaarroute van de machine is duidelijk te zien dat er nog een groot gebied te gaan is.