West-Friesland tot over de oren in fonteinkruid: 'Bootjes raken stuurloos'

Fonteinkruid, voor veel watersporters en recreanten al jaren een doorn in het oog. Het zorgt voor een groene drab op het water en zodra een bootje erdoorheen vaart, loopt de schroef of motor vast. Dat zorgt naast gevaarlijke taferelen op het water, ook voor veel problemen, erkennen zowel raadsleden als het waterschap.

Ook het waterschap worstelt ermee. Er spoelt volgens woordvoerder Jorrit Voet veel fonteinkruid aan bij de zogeheten waterinlaten in West-Friesland. Begin augustus dreigde de inlaat tussen Schellinkhout en Hoorn zelfs nog verstopt te raken. En in Enkhuizen wordt om de dag fonteinkruid weggehaald. "Het lijkt nu minder te worden met de westen- en noordenwind, lagere temperaturen en regenval. Bij oostenwind hebben we er meer last van." Problemen In de afgelopen weken is bij de inlaat in Enkhuizen al 3 kuub weggeschrapt. Het lijkt ieder jaar erger te worden en vooral het Markermeer heeft er last van. "In het IJsselmeer zit het ook, maar nog niet zo erg. We halen het ook weg om te voorkomen dat het de polders binnenstroomt. Dat gebeurt al wel maar daar leidt het nog niet problemen in de waterhuishouding", aldus Voet. "Het enige wat wij concreet doen is bij overlast bij de inlaten fonteinkruid uit het water halen en het wordt, net als waterpest, bij de reguliere onderhoudsbeurten in de sloten weggemaaid."

Quote "Bootjes raken stuurloos, omdat de motor of schroef is vastgelopen" Jan van der werf, raadslid (CDA)

Ook het voorkomen van verstoppingen is van cruciaal belang, verzekert Voet. "Omdat anders de toevoer van zoetwater in het geding zou komen. Die proberen we al helemaal in de zomer te waarborgen." Maar waarom groeit het dan zo als kool? "Het groeit met warm weer vooral heel hard, omdat het water steeds schoner en helder wordt in Nederland, wat hartstikke goed is. Valt het zonlicht dieper in het water, dan groeit deze plant dus harder", aldus Voet. Veel klachten De politiek in Enkhuizen, waaronder de VVD en het CDA, springt in de bres en heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld. De snelle opmars van fonteinkruid gaat gepaard met een flinke toename in klachten. "We krijgen de laatste weken veel klachten binnen over fonteinkruid in de sloten en grachten van Enkhuizen", laat Jan van der Werf, raadslid bij het CDA, weten. "Bootjes raken stuurloos, omdat de motor of schroef is vastgelopen." Ook zijn hond werd verrast. "Het ziet zo groen dat onze hond het verschil niet meer zag tussen wal en water. Hij zakte zo weg."

Een hoop fonteinkruid in Enkhuizen dat al is ingeklonken - Het waterschap

Het is volgens hem op sommige plekken een doorn in het oog. "Je kunt soms geeneens vijftig meter varen of je moet je motor alweer omhoog halen. Voor je kunt vertrekken, sta je met een hark alles rondom de boot schoon te maken. Maar ik zag dat ze zijn begonnen met maaien. Helaas wel aan het einde van het seizoen." Ongeval Vorige week vond er nog een incident plaats op het Markermeer. Een 79-jarige man uit Deventer was met zijn vrouw aan het zeilen, toen ze rond 14.30 uur verstrikt raakten in het fonteinkruid. "Terwijl de man dat probeerde los te trekken, is hij mogelijk onwel geworden en in het water gevallen", vertelde een woordvoerder van de politie toen aan NH Nieuws. De Deventenaar raakte zoek, waarna een grote zoektocht werd gestart. Na twee dagen zoeken, werd hij gevonden.

Wat is fonteinkruid? Fonteinkruid is een hardnekkig plantje, die moeilijk weg te krijgen is en daarom een echte woekerplant wordt genoemd. Het is ooit door Rijkswaterstaat ingezet om het water in Nederland schoner en helderder te krijgen. Zodra de zon zich meer laat zien en de temperatuur oploopt, groeit de waterplant als kool. Onder andere de recreatievaart, watersporters, beroepsvaart en reddingsdiensten ondervinden hier hinder van.