Vermiste man gevonden in Markermeer, blijkt 79-jarige man uit Deventer

Het lichaam dat gisteravond is gevonden in het Markermeer is van de vermiste man, zo laat de politie weten. Het gaat om een 79-jarige man uit Deventer, hij was met zijn vrouw varen op het meer tot de boot verstrikt raakte in fonteinkruid.

De politie laat vanochtend weten dat het gevonden lichaam daadwerkelijk van de vermiste man is. De politie heeft het lichaam onderzocht en zegt dat er geen sprake is van een misdrijf. De familie is op de hoogte gesteld. Twee dagen zoeken Woensdagmiddag begon op het Markermeer een grote zoekactie waarbij reddingsboten, een vliegtuig en helikopter het meer uitkamden vanwege de vermiste man. De zoekactie had geen resultaat. 's Nachts werd de zoekactie gestaakt, omdat er geen kans op levend vinden meer was, zo liet een woordvoerder van de KNRM weten. Gisterochtend werd de zoekactie voortgezet met helikopter en sonarapparatuur, waarbij geluid wordt gebruikt om onder water te zoeken. Gisteravond rond 21.00 uur werd het lichaam uiteindelijk gevonden.