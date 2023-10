Debuut Micky van de Ven bij verliezend Oranje

Micky van de Ven heeft vanavond in de Johan Cruijff Arena zijn debuut voor het Nederlands elftal gemaakt. De oud-speler van FC Volendam kwam in de 80e minuut binnen de lijnen voor Nathan Aké. Oranje, met Joey Veerman voor het eerst in de basis, verloor het EK-kwalificatieduel van Frankrijk met 1-2.

Het was pas de tweede keer dat bondscoach Ronald Koeman de 22-jarige Van de Ven bij de Oranje-selectie haalde. Begin september kreeg de verdediger van Tottenham Hotspur geen speeltijd. Tegen Griekenland-thuis zat hij op de tribune; in Ierland bleef de Zaankanter op de bank.

Stormachtig

De loopbaan van Van de Ven verloopt stormachtig. Ruim twee jaar geleden voetbalde hij nog in de eerste divisie bij FC Volendam. Na een (verloren) arbitragezaak verhuisde hij naar VfL Wolfsburg. Door blessureleed kwam hij in zijn eerste jaar in de Bundesliga weinig aan spelen toe. Het tweede seizoen werd hij een onbetwiste basisspeler. Afgelopen zomer volgde een toptransfer naar Tottenham voor dik veertig miljoen euro.

Joey Veerman speelde zijn derde interland, maar mocht mede door de blessure van Frenkie de Jong in de basis beginnen. De Volendammer maakte de negentig minuten vol.

Mbappé zette de Fransen met twee treffers op een comfortabele 2-0 voorsprong. Feyenoorder hartman bracht de spanning in de 83e minuut terug in de wedstrijd., Ook Quilindschy Hartman maakte zijn debuut, net als doelman Bart Verbruggen en invaller Jeremie Frimpong.

Strijd om plek twee

Doordat Griekenland op bezoek bij Ierland won (0-2) moet het Nederlands elftal nog vol aan de bak om de eindronde te halen. De Fransen zijn al geplaatst en Oranje moet om tweede in de groep te worden Griekenland passeren in de groep. Maandag treffen beide landen elkaar in Athene. Oranje begint met een achterstand van drie punten, maar heeft ook één wedstrijd minder gespeeld.