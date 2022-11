Micky van de Ven speelt altijd voor VfL Wolfsburg en dat is ook de bondscoach niet ontgaan

Voetballer Micky van de Ven is inmiddels een vaste waarde bij VfL Wolfsburg. Vorig jaar maakte de 21-jarige centrale verdediger de overstap van FC Volendam naar de Duitse subtopper. "Het is zo'n groot verschil met wat je gewend was. Dat ik nu alles speel is top", vertelt een trotse Van de Ven.

Micky van de Ven gaat als een tierelier bij VfL Wolfsburg - NH Sport / Stephan Brandhorst

Met 3,5 miljoen euro werd Van de Ven de duurste speler ooit uit de eerste divisie. De transfer van het talent werd afgedwongen middels een arbitragezaak. Inmiddels heeft Van de Ven dat achter zich gelaten en kijkt hij vooruit. Bij Wolfsburg miste 'Mister honderd procent' dit seizoen nog geen minuut. "Dat moest wel met wat pijnstillers", lacht Van de Ven. Ook de fans en het Duitse journaille zijn enthousiast over de Noord-Hollander. "Ik vind het een zeer getalenteerde speler. Hij heeft een goed linkerbeen. Dat hebben niet veel verdedigers in Duitsland", vertelt Leonard Hartmann van de Wolfsburger Nachrichten. 'Wolfsburg is anders' Wolfsburg staat niet bekend om een stad waar veel te beleven is. De verdediger drukt zich politiek correct uit over de Volkswagen-stad. "Het is anders, laten we het daarop houden. Het is voor jonge spelers goed om zich te focussen op voetbal. Je hebt weinig afleiding", vertelt Van de Ven.

Quote "Wolfsburg is een stad waar jonge spelers zich goed kunnen focussen op voetbal" voetballer micky van de ven

WK met Oranje De voetballer zit bij de voorselectie van Oranje voor het WK. Daardoor maakt hij serieus kans om mee te gaan naar Qatar. En dat terwijl hij nog nooit minuten maakte in het shirt van het Nederlands elftal. "Ik was zo van slag. Het was mijn eerste oproep en dan meteen voor een WK-selectie, dat is natuurlijk top", zegt Van de Ven, die vaste waarde bij Jong Oranje is.

Micky van de Ven zit voor het eerst bij de voorselectie van Oranje - NH Sport / Stephan Brandhorst