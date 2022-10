Overdonderde Micky van de Ven uit Wormer las WK-voorselectie in familie-app: "Ik was van slag"

"Het was voor mij ook echt schrikken", zegt Micky van de Ven over zijn debuut in de voorselectie van het Nederlands elftal. Daardoor bestaat de kans dat de 21-jarige verdediger uit Wormer volgende maand met Oranje mee mag naar het WK in Qatar.

Micky van de Ven zit voor het eerst bij de voorselectie van Oranje - NH Sport / Stephan Brandhorst

In de groepsapp van de familie van Van de Ven las hij het nieuws. De vriendin van zijn vader had een screenshot doorgestuurd van de selectie. Daarin stonden nieuwe namen als Mitchell Bakker, Xavi Simons en ook die van Micky van de Ven. "Wat is dit?", dacht hij. Inmiddels zat in zijn mail ook de bevestiging en pas toen drong alles goed tot hem door. Van de Ven is in Duitsland aan een sterk seizoen bezig en speelde alle elf competitiewedstrijden bij VfL Wolfsburg van begin tot einde mee.

Quote "Het was mijn eerste oproep en dan meteen voor een WK-selectie, dat is natuurlijk top" micky van de ven

Een dag voor de wedstrijd van zijn club VfL Wolfsburg hoorde Van de Ven het nieuws. Hij zou die dag met zijn team naar de andere kant van Duitsland reizen voor de wedstrijd tegen Bayer Leverkusen. "Ik was zo van slag. Het was mijn eerste oproep en dan meteen voor een WK-selectie, dat is natuurlijk top." Oproep Van Gaal Meestal spreken spelers met de bondscoach nadat zij geselecteerd zijn voor het Nederlands elftal, maar een belletje tussen Louis van Gaal en Van de Ven bleef uit. "Misschien komt dat nog", zegt de oud-speler van FC Volendam, die erkent dat de verdediging bij Oranje momenteel ijzersterk is. Met Nathan Aké, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij moet hij een aantal grote namen voor zich dulden in de pikorde. "Dus het wordt wel lastig." Tekst loopt door onder de video.

Van de Ven heeft nog niet met bondscoach Louis van Gaal gesproken - NH Sport / Stephan Brandhorst

De definitieve WK-selectie van het Nederlands elftal wordt 11 november bekendgemaakt. Tot die tijd speelt hij nog vier competitiewedstrijden met VfL Wolfsburg. Oranje speelt 21 november om 17.00 uur (Nederlandse tijd) de eerste WK-wedstrijd tegen Senegal. Binnenkort volgt een uitgebreide reportage op NH Sport met Micky van de Ven.