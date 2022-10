Enorme verrassing; Micky van de Ven in voorlopige WK-selectie

Micky van de Ven is de grootste verrassing in de lijst van 39 voetballers die bondscoach Louis van Gaal bij de FIFA heeft ingeleverd voor het WK voetbal in Qatar. De verdediger maakte ruim een jaar geleden de geruchtmakende overstap naar Wolfsburg.

Micky van de Ven tijdens zijn debuut voor Jong Oranje tegen Jong Bulgarije - Pro Shots / Ron Baltus

De voetballer uit Wormer spande destijds een arbitragezaak aan tegen FC Volendam om zijn doorlopende contract te laten ontbinden en een transfer te kunnen maken. Van de Ven werd met een transersom van zo'n 3,5 miljoen euro de duurste speler in de historie die uit de eerste divisie vertrok. Hij kon in Nederland naar onder meer Feyenoord en PSV, maar koos voor Wolfsburg waar Mark van Bommel destijds de trainer was. In zijn eerste jaar in Duitsland kwam Van de Ven, mede door blessureleed, niet veel aan spelen toe. Dit seizoen is hij basisspeler geworden en miste hij geen minuut bij de huidige nummer dertien van de Bundesliga.

Quote "Spelers die we volgende maand kiezen voor de definitieve selectie moeten nu al op de voorlopige lijst staan" Bondscoach Louis van Gaal

Van de Ven werd niet eerder opgenomen in een voorselectie van het Nederlands elftal. Van Gaal zegt in een reactie dat het 'niet zijn stijl is' om zoveel spelers te selecteren, maar dat het in dit geval niet anders kan. "Spelers die we volgende maand kiezen voor de definitieve selectie moeten nu al op de voorlopige lijst staan. Omdat niemand in de toekomst kan kijken, moet je dus voorbereid zijn op mogelijke tegenvallers, zoals blessures." Acht Ajax-spelers De Ajacieden Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Daley Blind, Davy Klaassen, Remko Pasveer, Devyne Rensch, Kenneth Taylor en Jurriën Timber staan ook op de voorlopgie lijst, net als AZ-middenvelder Jordy Clasie. De geblesseerde Bruno Martins Indi ontbreekt, terwijl Volendammer Joey Veerman, middenvelder van PSV., eveneens een streep door het WK kan halen. De definitieve selectie moet 14 november bij de wereldvoetbalbond bekend zijn. Drie dagen eerder geeft Van Gaal een persconferentie waarin hij zijn definitieve keuze toelicht. Er gaan maximaal 26 spelers mee naar Qatar waaronder minimaal drie keepers. De volledige voorselectie: Nathan Aké (Manchester City), Mitchel Bakker (Bayer 04 Leverkusen), Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Ajax), Justin Bijlow (Feyenoord), Daley Blind (Ajax), Sven Botman (Newcastle United), Brian Brobbey (Ajax), Jasper Cillessen (N.E.C.), Jordy Clasie (AZ), Memphis Depay (Barcelona), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (SC Freiburg), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Cody Gakpo (PSV), Ryan Gravenberch (Bayern München), Arnaut Danjuma Groeneveld (Villarreal), Vincent Janssen (Royal Antwerp FC), Frenkie de Jong (Barcelona), Luuk de Jong (PSV), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Noa Lang (Club Brugge), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Andries Noppert (sc Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax), Devyne Rensch (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (PSV), Pascal Struijk (Leeds United), Kenneth Taylor (Ajax), Guus Til (PSV), Jurriën Timber (Ajax), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg), Stefan de Vrij (Inter) en Wout Weghorst (Beşiktaş JK).