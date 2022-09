Taylor, Brobbey en Veerman op het voorlopige lijstje van bondscoach Van Gaal

De Ajacieden Kenneth Taylor en Brian Brobbey en Volendammer Joey Veerman zitten voor het eerst in de voorselectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Louis van Gaal maakte zijn lijstje van 32 namen vanmiddag bekend.

Ajax is met in totaal negen spelers hofleverancier. Van AZ staan Jordy Clasie en Bruno Martins Indi op de lijst. De laatste ontbrak overigens gisteren bij AZ - NEC vanwege een blessure.

Oranje speelt eind september twee wedstrijden in de Nations League. De 22e is de uitwedstrijd tegen Polen en drie dagen later volgt de ontmoeting met België.

Over twee weken maakt Van Gaal zijn defintieve selectie bekend.

De complete selectie:

Nathan Aké (Manchester City), Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Ajax), Justin Bijlow (Feyenoord), Daley Blind (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Jasper Cillessen (N.E.C.), Jordy Clasie (AZ), Memphis Depay (Barcelona), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Mark Flekken (SC Freiburg), Cody Gakpo (PSV), Ryan Gravenberch (Bayern München), Vincent Janssen (Royal Antwerp FC), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United), Bruno Martins Indi (AZ), Andries Noppert (sc Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax), Devyne Rensch (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Pascal Struijk (Leeds United), Kenneth Taylor (Ajax), Jurriën Timber (Ajax), Joey Veerman (PSV), Stefan de Vrij (Inter) en Wout Weghorst (Beşiktaş JK).