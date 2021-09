Directeur Jasper van Leeuwen na miljoenentransfer Van de Ven: "Zilvervloot is niet binnengevaren"

De overgang van Micky van de Ven naar VfL Wolfsburg leverde FC Volendam een enorme transfersom op. De Duiters maken 3,5 miljoen euro over en dat is een record voor de eerste divisie. Technisch directeur Jasper van Leeuwen reageert op de spraakmakende deal die op de laatste dag van de transfermarkt tot stand kwam. "De zilvervloot is niet binnengevaren."

Los daarvan is 3,5 miljoen euro een recordbedrag dat wordt neergeteld voor een speler uit de eerste divisie. Bijna vier jaar geleden legde Ajax zo'n 2 miljoen euro neer voor Perr Schuurs van Fortuna Sittard. Het bedrag voor Van de Ven is hoog, zeker als je ziet dat hij slechts anderhalf seizoen en nog geen vijftig duels in de eerste divisie speelde. Maar Van Leeuwen legt uit dat je vooral naar de potentie van een speler moet kijken in plaats van het podum waarop hij actief is.

De 3,5 miljoen euro die Van de Ven heeft opbracht, is één van de drie onderdelen in de deal die FC Volendam met de Duitsers sloot. De andere delen zijn een bonus en een doorverkooppercentage. Als de verdediger, die bij Volendam nog een contract tot medio 2023 had, zich doorontwikkelt in de Bundesliga dan profiteert FC Volendam daar dus van mee.

Op de hectische, laatste dag van de transfermarkt had Van de Ven volgens Van Leeuwen de keuze uit meer clubs dan Wolfsburg. De 20-jarige Zaankanter had ook naar Feyenoord of PSV gekund. "In Nederland is het podium iets lager en heeft Micky een grotere kans om zich sneller in de basis te spelen. Ik weet niet of dat voor hem beter was geweest. Dat is de eeuwige discussie. Misschien is hij wel de uitzondering met zijn fysieke profiel. Micky is sterk, snel en heeft een winnaarsmentaliteit. De komende tijd zal het moeten bewijzen."

Geen vervanger

Omdat FC Volendam al langer wist dat Van deVen zou vertrekken, was daar met de komst van Damon Mirani van Almere City FC al op ingespeeld. Toch erkent Van Leeuwen dat het elftal van trainer Wim Jonk centraal achterin niet al te royaal bezet is. "Er zijn minder opties, maar wij durven die gok wel aan met Brian Plat en Mike Eerdhuijzen en daarachter spelers van Jong Volendam. We zijn een opleidingsclub en varen aan de risicovolle kant. We ge