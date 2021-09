Volendam-trainer Jonk over het afscheid met Van de Ven: "Spijtig"

De rust is wedergekeerd bij FC Volendam. De afgelopen weken ging het vooral over de soap 'Micky van de Ven'. Afgelopen week tekende de talentvolle verdediger een contract bij WfL Wolfsburg. Jonk en Van de Ven namen woensdag afscheid van elkaar. "Het is vooral de omgeving die dingen creëert en dan vind ik spijtig."