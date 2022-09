Bondscoach Van Gaal: "Natuurlijk heb ik Brobbey zien scoren"

"Het lijkt me niet dat ze er in een keer in komen, als ze nog niet geselecteerd waren. Maar wat is logica?", stelde Louis van Gaal op de afsluitende persconferentie voor België. "Ik kom uit de tijd dat Tarik Oulida op maandag scoorde in het tweede elftal en daarna direct tegen AEK Athene scoorde in de Champions League."

De bondscoach 'speelt het liefst tegen dit soort tegenstanders'. "Nu ben ik ongelofelijk blij, omdat spelers van de hoogste kwaliteit spelen bij België. Ik heb al vaak gezegd dat ik Kevin De Bruyne fantastisch vind. Hij is spelbepalend en maakt nog doelpunten ook."

Rivaliteit

Oranje speelt de laatste wedstrijd voor het WK in een uitverkochte Johan Cruijff Arena. "Dat is ook leuk voor de spelers om in zo'n entourage te spelen. En dan is er nog de rivaliteit", vervolgt Van Gaal. "Ik vind het fantastisch tegen de Belgen te spelen. Ik noem nu De Bruyne, maar ze hebben er meer. Net als wij, dat is gebleken."

