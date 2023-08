Oud-trainer Micky van de Ven zo trots als een pauw na megatransfer: "Ik was wel verrast"

Micky van de Ven is in één klap de duurste voetballer ooit uit Noord-Holland geworden. De in Wormer geboren verdediger wordt verkocht aan Tottenham Hotspur. Maar de inmiddels wereldberoemde Van de Ven trapte zijn eerste balletjes op de velden van de Wormerse voetbalclub WSV'30. Jeugdtrainer Rob Luttik kan het zich nog goed herinneren.

"Heel enthousiast, heel snel en heel gedreven." Zo herinnert Luttik zich de kleine Van de Ven, vertelt hij op NH Radio. "En niet te vergeten, toen was hij nog een veel-scorende linksbuiten."

Verrassing

Van de Ven speelde al snel met de oudere jongens mee op de club, maar ook daar stak hij er al snel met kop en schouders bovenuit. "Met name dat fanatisme bij hem", aldus Luttik. "Dat was heel bijzonder om te zien."

Inmiddels speelt Van de Ven als verdediger en scoort hij wat minder, maar deze overstap heeft hem absoluut geen windeieren gelegd. Van de Ven ruilde WSV'30 in voor FC Volendam en vertrok in 2021 naar het Duitse VfL Wolfsburg.

Ondanks dat Luttik de carrière van Van de Ven op de voet volgt, was hij ook wel wat verrast van de interesse van Tottenham Hotspur in de jonge Van de Ven. "Hij deed het natuurlijk ontzettend goed in Duitsland", legt Luttik uit. "Maar deze grote stap had ik nog niet zien aankomen."

Volgende stap?

Ondanks dat hij maar een jaar of vijf bij WSV'30 heeft gespeeld, is de club nog steeds hartstikke trots op 'hun' Micky. "Er zijn in elke lichting wel een aantal voetballers die er bovenuit steken", legt Luttik uit. "Maar uiteindelijk zijn het er maar heel weinig die ook daadwerkelijk zo'n grote stap kunnen maken. Dat is wel heel bijzonder."

Nu deze grote stap gemaakt is, ligt de weg naar Oranje eigenlijk wagenwijd open vindt de jeugdtrainer. "Hij doet het al goed jong Oranje natuurlijk", aldus een trotse Luttik. "Dus als hij het goed doet bij de Premier League, dan kunnen ze niet meer om hem heen."