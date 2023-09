Micky van de Ven tegen Ierland op de bank door blessure Lutsharel Geertruida

Micky van de Ven zit zondagavond bij de wedstrijdselectie van Oranje. De 22-jarige verdediger uit Wormer is de vervanger van de geblesseerde Lutsharel Geertruida. Van de Ven zat afgelopen donderdag tegen Griekenland nog op de tribune.

Matthijs de Ligt van Bayern München is normaal gesproken de vervanger van Geertruida. De aftrap tussen Ierland en Oranje is om 20.45 uur Nederlandse tijd. Bij winst zet het elftal van Koeman een aardige stap richting het EK van volgend jaar zomer in Duitsland.

Frankrijk is koploper in poule B met 15 punten uit vijf duels. Nederland volgt op de tweede plaats met 6 punten uit drie wedstrijden. Griekenland is derde met 6 punten na vier duels en Ierland staat op de vierde plek met 3 punten uit vier duels. De nummers 1 en 2 plaatsen zich rechtstreeks voor het EK.