Fatbikers vrij na straatroof in Bloemendaal: jongeren onder regime van avondklok

De drie jongens van vijftien jaar die zaterdagavond in Bloemendaal zijn opgepakt op verdenking van straatroof, zijn weer vrij. Wel moeten ze zich houden aan een aantal eisen, waaronder een onderling contactverbod. Ook zijn ze gebonden aan een avondklok. Dat betekent dat zij na een bepaalde tijd niet meer naar buiten mogen. Hoe laat de avondklok ingaat en hoe lang het regime geldt, is niet bekendgemaakt.

Het trio, van wie er twee op een fatbike reden en één op een e-bike, zou de smartphone van een andere vijftienjarige jongen hebben gestolen. Na een tip van een getuige zagen surveillerende agenten hoe de drie verdachten het slachtoffer omsingelden en op hem in sloegen. Na een korte achtervolging konden de verdachten, afkomstig uit Haarlem, Bentveld en Santpoort-Zuid, op de Brederodelaan worden aangehouden. Sindsdien zaten ze in beperking. Dat wil zeggen dat ze alleen mochten praten met hun advocaat. Dit gebeurde om te voorkomen dat het onderzoek wordt gefrustreerd. Het slachtoffer, dat ongedeerd is gebleven, heeft aangifte gedaan.

In het gebied van Velsen tot en met Bennebroek is de laatste maanden maatschappelijke onrust ontstaan door gewelddadig optreden van de zogeheten fatbike-bende, een groep van ongeveer vijftig jongeren van elf tot zeventien jaar. Zij trekken in wisselende samenstellingen door de regio en zoeken andere jongeren op via social media. Vervolgens worden de leeftijdgenoten geïntimideerd, mishandeld en onder druk gezet zich bij hen aan te sluiten.

Bennebroek

Vooral in Bennebroek heeft dat tot maatschappelijke onrust geleid. Uit angst met leden van de bende geconfronteerd te worden, durven kinderen 's avonds de straat niet meer op. Ouders hebben het initiatief genomen met elkaar in gesprek gegaan. Burgemeesters van de gemeenten waar de bende actief is, hebben ouders gevraagd zich te melden als hun kinderen te maken hebben gehad met de gewelddadige fatbikers. De gemeenten in Kennemerland werken samen om het geweld terug te dringen. Of de drie die nu zijn vrijgelaten lid waren van de fatbike-bende, is niet bekend.

Onderzoek

In een verklaring zegt het Openbaar Ministerie: ''Er hebben de afgelopen tijd meerdere incidenten (intimidatie, beroving, geweld) plaatsgevonden waarbij jongeren op fietsen zijn betrokken. Deze vormen van jeugdcriminaliteit hebben een grote maatschappelijke impact en brengen gevoelens van angst en onveiligheid teweeg die het OM zeer serieus neemt. Politie en OM zetten het onderzoek hiernaar dan ook onverminderd door.''