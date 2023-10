Bennebroekse basisschool: 'Kinderen vluchten van schoolplein door fatbike-bende'

In een brief aan alle ouders, die ook in handen is van NH, schrijft schooldirecteur Noël Minnes dat hij vanuit de school een indringende noodkreet heeft verstuurd naar de politie en de gemeente over de zogenaamde 'fatbike-bende' in Bennebroek.

'Zij bivakkeren op sommige momenten op het schoolplein', valt in de brief te lezen. 'En verzorgen voor veel overlast.' Daarnaast hoort de directeur steeds vaker verhalen van bezorgde ouders die hun kinderen niet meer alleen naar school laten gaan.

"Ze verzamelen vaak hier op het plein, met een mannetje of tien", vertelt Minnes aan NH. "Met als gevolg dat kinderen moeten vluchten van het plein omdat ze geïntimideerd worden."

'Op dit moment heb ik de oplossing niet', schrijft Minnes in de brief. 'Maar ik kan alleen het advies geven om met uw kind te bespreken wat te doen wanneer je in een dreigende situatie terecht komt.'

Camerabeelden

Ondanks dat de overlastgevende tieners duidelijk te zien zijn op de camerabeelden van de basisschool, is er nog niks met de beelden gebeurd. Minnes heeft de beelden wel aangeboden aan de politie, maar hier is nog niet op in gegaan. De directeur heeft maandag ook al een melding gemaakt, maar daar heeft hij ook nog niks op teruggehoord.

Met deze noodkreet hoopt Minnes dat het oprollen van deze 'fatbike-bende' nu prioriteit gaat krijgen bij de politie en de gemeente. Volgens hem steunen de scholen in de omgeving zijn indringende noodkreet. Daarnaast verwacht hij dat de politie snel langskomt om de beelden te bekijken en dan actie onderneemt om deze problematiek de kop in te drukken. "Al gaan ze hier in de bosjes liggen om die jongens te pakken."