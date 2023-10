Bennebroek hele weekend geterroriseerd door 'Fatbike-bende' met zwaar vuurwerk

Bennebroek wordt al het hele weekend geterroriseerd door een groep jongeren op snelle elektrische fatbikes. Meerdere mensen uit Bennebroek belden dit weekend 112 of het landelijk nummer van de politie nadat ze het hele weekend al doelwit zijn van overlast, intimidaties en zware vuurwerkbommen, vertellen ze tegen NH. Ondanks dat de politie op de hoogte is van de situatie, lijkt het einde nog niet in zicht.

"Het is hier wel bijna iedere avond raak met vuurwerk", zo vertelt een Bennebroeker aan NH. "En dan heb ik het over echt behoorlijke knallen." Ook gemeenteraadslid Rob Slewe kan bevestigen dat het gisternacht behoorlijk uit de hand is gelopen in Bennebroek. Hij is geïnformeerd over meerdere problemen met overlast en zwaar vuurwerk in het dorp.

Geen aanhoudingen

De politie bevestigt tegenover NH dat zij gisternacht en vanmiddag meerdere meldingen hebben binnengekregen van overlast en jongeren met vuurwerk in meerdere straten in Bennebroek. Agenten hebben meerdere jongeren gecontroleerd, maar er is geen vuurwerk aangetroffen. Niemand werd aangehouden.

"Het is absurd dat ik signalen krijg van bewoners dat het helemaal niet goed opgepakt wordt door de politie", benadrukt Slewe. "Ze hebben het gevoel er helemaal niks aan gedaan wordt. Het valt niet mee wat er allemaal gebeurt, het is echt ontwrichtend voor het dorp."

Slewe heeft melding gemaakt bij Ankie Broekers Knol. Zij is op dit moment niet in Nederland, maar vanaf morgen de waarnemend burgemeester van de gemeente Bloemendaal. "Want er moet nu echt iets gaan gebeuren", aldus Slewe.