Heemsteedse bibliotheek op zondag dicht door overlast jongeren: "Onveilig gevoel"

De bibliotheek in het gebouw Plein1 aan het Julianaplein in Heemstede blijft voorlopig op zondag dicht. Aanleiding zijn incidenten met jongeren, die zich onlangs intimiderend hebben gedragen in en rond de bibliotheek.

Jan Duinker van politieke partij HBB stelde de sluiting in de gemeenteraad aan de orde. Hij vindt het jammer dat de bibliotheek nu de deuren dicht moet doen en wil weten wat er precies aan de hand is en wat wethouder Meerhoff eraan gaat doen. Die moest het antwoord echter schuldig blijven. Maar er is zeker wat aan de hand, zo blijkt.

"Sinds een tijdje is de horeca in het pand op zondag gesloten. Dan is alleen de bibliotheek nog open. Er zijn onlangs problemen geweest met een groep jongeren en de medewerkers voelden zich daar niet veilig bij. Ook politie en handhaving zijn er toen bij betrokken. Daarom zijn we nu dicht. We willen de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers kunnen blijven garanderen," aldus Riepma.

Woordvoerder Mart Riepma van de overkoepelende organisatie Bibliotheek Zuid-Kennemerland bevestigt dat de deuren in Heemstede voorlopig op zondagen op slot zijn. De oorzaak: incidenten met jongeren in en rond het gebouw.

Zoeken naar een oplossing

De directie van Bibliotheek Zuid-Kennemerland, waar de bibliotheek van Heemstede dus ook onder valt, gaat binnenkort in gesprek met de gemeente om te zoeken naar een oplossing. Op zondag is de bibliotheek normaliter alleen in de ochtend open. "Er staan dan altijd minimaal twee medewerkers. We werken volgens het vier-ogen-principe. Dat is ook nodig, want de bibliotheek telt daar drie verdiepingen", aldus Riepma.

"In het pand zitten meerdere organisaties. Dus als er dan meer reuring doordeweeks is, dan is er geen probleem. Maar op dit moment voelen de medewerkers zich niet veilig als ze als enigen in het pand aanwezig zijn. We hebben dit besluit ook niet zomaar genomen. Maar veiligheid voor medewerkers en bezoekers gaat boven alles." De politie kan iets meer uitleggen over het vervelende gedrag van de groep jongeren in en bij Plein1.

