'Doe aangifte': burgemeester doet oproep aan ouders in zaak fatbike-bende

"Als je geen melding doet, dan krijgen we geen totaal beeld van wat er allemaal gebeurt", benadrukt Nienhuis in de raad op donderdagavond. Politieke partij HBB wilde van Nienhuis weten of de bende op fatbikes ook in Heemstede actief is. En zo ja, wat er eraan gedaan wordt.

"We proberen onze pappenheimers te kennen in de gemeente Heemstede", vertelt Nienhuis. "Een aantal van deze pappenheimers lijkt onder deze groep van jongeren te zitten, die zich op fatbikes door de regio verplaatsen."

Eerder incident

Ze refereert naar een incident wat zich onlangs bij bedrijfsgebouw Plein1 heeft afgespeeld, waar vernielingen werden gepleegd door jongeren en de ouders daarvan werden benaderd door de politie. Een deel van de ouders reageerde positief, maar een deel ook negatief. "Opmerkingen als 'Waar bemoei je je mee, mijn zoon was daar helemaal niet', werken minder goed", verklaart de burgemeester. Het is overigens niet gezegd dat dezelfde jongeren ook deel uitmaken van de fatbike-bende.

De meeste jongeren bij het incident bij Plein1 bleken uit Heemstede te komen. "Of kwamen vanuit andere gemeenten hier naartoe", aldus Nienhuis. "Maar nu heeft een uitgebreidere groep fatbikes. Met of zonder gashendel. Dat eerste is illegaal, die worden in beslag genomen. Door die fatbikes zie je dat de groep zich door de hele regio beweegt. Dat gaat opvallen."

Enkele Heemsteedse jongeren onder de fatbike-bende

Volgens Nienhuis is deze trend begonnen in Velsen, maar die jongeren kwamen in contact met jongeren uit andere gemeenten. Ze heeft daarom contact gezocht met de burgemeesters van Haarlem en Velsen om de krachten te bundelen. En zal dat ook doen met Broekers-Knol van Bloemendaal die op 2 oktober begint en zo nodig met de Hillegomse burgemeester. Ze bevestigt dat er ook enkele Heemsteedse jongeren bij de fatbike-bende zijn aangesloten.

Wisselende samenstellingen

"Het zijn overigens wisselende groepen. Het is niet één groep van vijftig jongeren die overal huishoudt. Het zijn wisselende samenstellingen van wisselende grootte. Waarschijnlijk afhankelijk van wanneer iemand vrij is of wel of niet tegen een regenbuitje kan."

In Velsen en Haarlem zijn de afgelopen dagen moties aangenomen in de politiek, waarin werd opgeroepen om samen met omliggende gemeenten de handen ineen te slaan om de fatbike-bende aan te pakken.