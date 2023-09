Fatbike-bende teistert regio Haarlem: politie en gemeenten machteloos

Een groep van naar schatting ruim vijftig jongeren terroriseert regio Haarlem. Van Bloemendaal tot aan Heemstede racen ze op snelle fatbikes door de regio, op zoek naar jonge slachtoffers. Die worden geïntimideerd, bedreigd en mishandeld. Gemeenten en politie krijgen lastig grip op de groep en schalen op in hun aanpak.

De politie krijgt maar moeilijk grip op de situatie in Haarlem en de omliggende dorpen, blijkt uit verklaringen van ouders die aangifte hebben gedaan. De vaak jonge daders zijn niet onder de indruk van de politie. "De politie lijkt met de rug tegen de muur te staan", vertelt ook raadslid Slewe.

Rob Slewe is raadslid in de gemeente Bloemendaal en herkent deze verhalen. Van ouders, slachtoffers, winkeliers en de politie kreeg Slewe talloze vergelijkbare meldingen binnen over kinderen die worden gelokaliseerd via sociale media, achtervolgd met fatbikes en daarna mishandeld. "Daar ben ik echt van geschrokken", benadrukt hij.

De groepen worden aangevoerd door enkele leidende figuren. Dit zijn tieners die niet alleen overlast bezorgen, maar ook ernstigere overtredingen begaan, bevestigt de politie. In de zaken waarbij aangifte is gedaan, zijn opsporingsonderzoeken gestart. Hierbij hebben al meerdere verdachten een dagvaarding gekregen, meldt de gemeente Bloemendaal.

Opmerkelijk is dat de intimidatie zich deels op internet afspeelt. Bedreigers maken gebruik van social media om slachtoffers te lokaliseren: als een potentieel slachtoffer op straat wordt gezien, gebruikt de groep populaire apps als Snapchat om meerdere groepsleden op te trommelen. Omdat ze op fatbikes - snelle elektrische fietsen met dikke banden - rijden, kunnen ze zich razendsnel verplaatsen, tot zo'n 30 kilometer per uur.

De verhalen van de slachtoffers hebben op belangrijke punten dezelfde kenmerken: Tieners die worden bedreigd of gevolgd, zeggen niet te weten waarom juist zij zijn uitgekozen.

De politie bevestigt de overlast van jongeren in Haarlem, Bloemendaal en aangrenzende plaatsen. Het gaat dan om meldingen van overlast, maar ook van intimidatie, vernielingen en geweld. De politie spreekt van 'meerdere groepen' kinderen. In totaal gaat het om zo'n vijftig jongeren, die steeds in wisselende samenstelling opereren.

Ook enkele lokale winkeliers hebben last van de groep. Met winkelverboden proberen ze de jongeren uit hun buurt te houden.

De groep gedraagt zich onberekenbaar en richt zich op leeftijdsgenoten, die vaak willekeurig worden uitgekozen. Daardoor voelen slachtoffers en hun familie zich niet meer veilig op straat. Ouders laten kinderen niet meer alleen naar school of sportverenigingen fietsen: noodgedwongen moeten deze kids weer met de auto van en naar school worden gebracht.

De laatste maanden zijn bij NH meerdere meldingen gedaan over een grote groep jongeren, vaak nog tieners, die de regio Haarlem (Haarlem, Bloemendaal, Bennebroek) in hun greep houden met straatintimidatie, berovingen en mishandelingen.

"We moeten dit aanvliegen vanuit scholen, vanuit jeugdzorg, vanuit de politie"

Slewe hamert dan ook op een veel bredere aanpak. "We moeten dit aanvliegen vanuit scholen, vanuit jeugdzorg, vanuit de politie", vindt hij. "En de gemeenten moeten echt de koppen bij elkaar steken, anders redden we het niet."

Boosdoeners in kaart

Die aanpak is in zekere zin al begonnen, laat de politie weten. De zwaarste probleemjongeren worden in kaart gebracht en uit de anonimiteit gehaald.

Andere jongeren hebben het afgelopen jaar ook een brief thuis ontvangen en jeugdagenten over de vloer gehad, meldt de politie. Omdat de politie het niet langer alleen redt, is de hulp van de gemeente gevraagd. Zo wordt er informatie uitgewisseld tijdens speciale briefings en heeft de gemeente extra stewards ingezet op zogenoemde hotspots, vertelt een woordvoerder van de gemeente Bloemendaal.

In de ban van terreur

En dat is nodig ook, vindt Slewe. Want het probleem groeit. Zes maanden geleden kreeg hij de eerste signalen over deze probleemgroep binnen, sindsdien lijkt de groep alleen maar groter geworden.

Volgens de politie werken de maatregelen 'goed en is er sprake van minder overlast'. Maar zo voelt het niet voor de slachtoffers, vertellen zij. Zij vertellen nog dagelijks geconfronteerd te worden me de gevolgen van wat hen is overkomen. "Dit moeten wij niet langer accepteren", benadrukt Slewe. "Want als je kind niet meer veilig op straat kan, dan houdt het op."