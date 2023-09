Jongeren die bedreigen en mishandelen: Velsen gaat strijd aan met beruchte fatbike-bende

Gisteren diende Bas Koppes van de VVD Velsen samen met zes andere raadsfracties een motie in. In deze motie wordt opgeroepen tot een gezamenlijke, gecoördineerde aanpak met de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Hillegom, waar zich dezelfde problemen voordoen. Ook wordt er gevraagd om een duidelijke en transparante communicatie vanuit de gemeente over de voortgang van deze aanpak.

Al mee bezig

In de raadsvergadering deelde de burgemeester Dales mee dat hij zich al langer bezighoudt met de problematiek. "Ik kan met grote overtuiging zeggen dat dit voor mij absoluut topprioriteit heeft. Verschillende belanghebbende partijen zitten op één lijn en zijn gemotiveerd om zich intensief bezig te houden met deze kwestie."

Ouderavond

In een ouderavond die hij eerder organiseerde, nodigde hij ouders van de betrokken jongeren uit om zich uit te spreken. Daaruit bleek dat de situatie complex is. "Het is vaag hoe het zit tussen daders en slachtoffers, omdat je ziet dat kinderen anderen in elkaar slaan, ter voorkoming dat zij in elkaar worden geslagen."

Om deze reden doet burgemeester Dales een dringende oproep aan betrokkenen om vooral aangifte te doen. Hij onderstreept dat er momenteel een gebrek is aan dergelijke meldingen en aangiftes, wat het aanpakken van dit probleem bemoeilijkt. De burgemeester van Heemstede heeft dezelfde oproep gedaan.