Ongrijpbaar en intimiderend: angst voor 'fatbike-bende' heerst in Haarlem

De intimidatie, overlast, vernielingen en geweld van groepen jongeren op fatbikes zijn het gesprek van de dag in Haarlem en omgeving. In klaslokalen, buurthuizen en in de gemeenteraad maken mensen zich zorgen over de groep van naar schatting vijftig jongeren die zich in wisselende samenstellingen razendsnel verplaatsen door de omgeving Haarlem, Bloemendaal en Bennebroek.

Op het Teylerplein in Haarlem struikel je over sigaretten, snoeppapiertjes en opgerookte vapes. De prullenbak is nog heel, maar ziet zwart van het vuurwerk dat erin ontplofte. Terwijl haar zoontje met zijn speelgoedautootjes speelt, vertelt Wanda dat ze vannacht slecht heeft geslapen. Harde knallen hielden haar wakker. Volgens Wanda is het hier overdag een gezellige plek waar veel jonge kinderen spelen maar richting de avond slaat de sfeer om. "Dan zitten tieners in grote groepen bij elkaar. Ze maken veel lawaai, vernielen spullen en gooien met vuurwerk. Onze kinderen zijn echt bang voor ze."

Wanda pakt haar telefoon en laat een foto zien van de vernielde buurtboekenkast. "Dit vind ik misschien nog wel het allerergste", zegt ze. "Mensen hebben daar zo erg hun best voor gedaan en nu is het gesloopt. Er komt ook geen nieuwe." Opgeschoten patsertjes NH sprak de afgelopen dagen met zo’n zestig buurtbewoners, winkeliers, jongerenwerkers, scholieren en andere betrokkenen over de jongeren met fatbikes: elektrische fietsen met dikke banden, die vanuit de verte wel wat op stoere brommers lijken. De groep hangt volgens de meesten bij de Albert Heijn in Bloemendaal, de Dekamarkt in Heemstede en het Teylerplein in Haarlem. Ze lopen rond op bijna alle middelbare scholen, van het Spaarne in Haarlem tot aan de Montessori in Aerdenhout. Wie je ook aanspreekt, iedereen weet over wie het gaat en waar ze uithangen. Sommigen hebben het over een 'fatbike-bende', anderen noemen het verwende, verveelde jongetjes. Of opgeschoten patsertjes. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Fatbikes - Fietsenstalling van het Spaarne College

Na schooltijd scheurt de een na de andere fatbike langs de McDonalds in de Grote Houtstraat in het centrum van Haarlem. "Ik praat daar niet over, mevrouw", zegt een jongen op een fatbike die snel weer doorfietst. Binnen een paar seconden is zijn zwarte trainingspak uit het zicht. Een paar meiden van veertien hebben minder moeite met de vraag. "Ik fiets wel om als ik ze zie", vertelt de grootste van de drie. "De laatste keer dat ik ze zag, waren ze met een groep van twintig jongens verkeersborden aan het slopen. In de avond fiets ik nu sneller en liever niet alleen." Onrust en overlast Dit weekend was het raak in Bennenbroek, waar een groep jongeren met zware vuurwerkbommen voor veel overlast zorgde. De politie bevestigt het gevoel van onrust en de overlast in de omgeving. In de gemeenten Bloemendaal en Heemstede zijn stewards ingezet voor extra toezicht. Donderdagavond werden in de gemeenteraden van Velsen en Haarlem moties ingediend, waarin werd opgeroepen de handen ineen te slaan om de overlast van fatbikes aan te pakken.

"In de avond fiets ik nu sneller en liever niet alleen." Haarlemmer

Jan uit Haarlem zit aan het hoofd van de tafel in wijkcentrum ‘t Broederhuis en vertelt aan zijn breiende tafelgenoten hoe hij vorige week op de stoep bijna van zijn sokken werd gereden door een groepje jonge fatbikers. "Kanker, tering, kaolo... Daar heb ik wel tien nieuwe scheldwoorden geleerd, zoveel narigheid kreeg ik naar mijn hoofd geslingerd." Geen filter Van de zeven mensen aan tafel heeft iedereen ervaring met de groep. Vier dames zeggen angstig te zijn. "Er zit geen filter bij die knapen, ze zijn zo onvoorspelbaar. Als je er wat van durft te zeggen, krijg je meteen een grote bek." Volgens Jan zijn vooral de snelle, elektrische fietsen met dikke banden de boosdoener. "Kijk, hangjeugd is niet nieuw. Dat waren wij vroeger ook", vertelt hij. "Maar ze hebben nu een nieuw instrument. Ze zijn ongrijpbaar omdat ze rijden als gekken en er ook zo weer vandoor zijn", vertelt hij. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Boekenkast - De vernielde buurtboekenkast op het Teylerplein

Winkeliers in Bloemendaal spreken van een omgeslagen sfeer. Ze moeten vaak zelf de troep - vooral snoeppapiertjes en vapes - opruimen die voor hun deur wordt achtergelaten. De jongens blokkeren de weg en zoeken ruzie. Ook hier zijn de mensen angstig: "Ik wil er liever niet over praten, dan gooien ze straks een granaat door de brievenbus", aldus een winkelier. Bloemetje Ook de Bloemenwinkel aan de Bloemendaalseweg herkent het gevoel van haar collega's. Toch zag een medewerkster laatst ook een andere kant van de jongens. "Vorige week kwam een jongen van de harde kern op zijn allerzoetst de winkel binnen: 'Dag mevrouw, ik wil graag een bloemetje kopen voor mijn meisje'. Nou, dan zie je ook dat het maar jochies van vijftien zijn hoor. Ik smolt", vertelt ze.