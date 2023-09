Bloemendaalse burgemeester pikt fatbike-geweld niet: "Het zijn Holleeder-scooters"

Burgemeester Elbert Roest haalt in zijn laatste dagen als burgervader van Bloemendaal uit naar jongeren in zijn gemeente, die op fatbikes en door middel van Snapchat andere jonge tieners terroriseren. "Ik mag het misschien niet zeggen, maar wij noemen dat 'Holleeder-scooters'. Het zijn show-off-producten van jongeren die willen laten zien dat ze zich dit kunnen permitteren." Roest laat weten dat de gemeente de geweldsmisdrijven die de fatbike-bende pleegt, niet pikt.

De politie bevestigt dat er zo'n vijftig jongeren via Snapchat jonge slachtoffers uitkiezen en op fatbikes ze achterna zitten om ze te intimideren. Op de redactie van NH zijn meerdere meldingen binnen gekomen van slachtoffers. Raadslid Rob Slewe van Zelfstandig Bloemendaal hamert op een brede aanpak. "We moeten dit aanvliegen vanuit scholen, vanuit jeugdzorg, vanuit de politie", vindt hij. "En de gemeenten in de regio moeten echt de koppen bij elkaar steken, anders redden we het niet."

Na kritische vragen over de aanpak van de fatbike-bende door Zelfstandig Bloemendaal gisteravond tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad, zegt burgemeester Roest zich niet te herkennen in het beeld dat er niet genoeg wordt gedaan. Hij noemt verschillende maatregelen die genomen worden, zoals inzet van stewards, bekeuringen, brieven aan ouders en 'stevige sociaal-pedagogische gesprekken' met de jongeren.

Agent op de stoep

"We zijn een kleine gemeente en dus kennen we onze klanten", stelt Roest. De gemeente zet alles op alles om de betreffende jongeren uit de anonimiteit te halen. "Het is denk ik niet leuk als er een agent op de stoep staat. De hele buurt ziet dat er wordt aangebeld en dat er een gesprek plaatsvindt."

Verantwoordelijkheid ouders

Wel is hij van mening dat vooral ouders van jongeren op hun verantwoordelijkheid aangesproken moeten worden. "Laten we vergeten dat de samenleving dit oplost. Dit moet binnen in de gezinnen aangepakt worden. Zo van 'joh, je komt de deur niet meer uit als je nog één keer in zo'n situatie wordt aangetroffen'."

Hij erkent wel dat door het gebruik van Snapchat de aanpak van de groep van zo'n vijftig jongeren uit de hele regio, die op hun fatbikes en via social media vaak gericht hun jonge slachtoffers uitzoeken, lastig is. "Ze staan door Snapchat altijd met elkaar in contact en vliegen zo weer naar een andere locatie, dwars door de hele regio Zuid-Kennemerland heen."