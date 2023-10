'Fatbike-bende' slaat weer toe: drie jongens (15) opgepakt na straatroof in Bloemendaal

Nadat een getuige op straat had gehoord hoe een van de jongens naar de andere twee riep dat ze 'iemand zouden gaan pakken', meldde de getuige dat bij surveillerende agenten.

Toen de agenten poolshoogte gingen nemen, kregen ze de verdachten en het slachtoffer al snel in het vizier. Van een afstandje zagen ze hoe de drie verdachten een jongen hadden omsingeld en op hem in sloegen. Het slachtoffer probeerde zich te verdedigen door zijn armen en benen op te trekken, maar kon niet voorkomen dat de drie jongens er met zijn telefoon en sigaretten vandoor gingen en op de vlucht sloegen.

Alleen contact met advocaat

Lang duurde die vlucht niet, want al snel werden ze in de kraag gevat door de agenten. Ze zijn meegenomen naar het bureau, waar ze vastzitten en worden verhoord. Ze zitten in beperking, wat inhoudt dat ze - om het politieonderzoek niet te dwarsbomen - alleen met hun advocaten contact mogen hebben. De verdachten komen uit Bentveld, Haarlem en Santpoort-Zuid.

Hun fatbikes en e-bike zijn in beslag genomen. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan en krijgt slachtofferhulp aangeboden. Voor zover bekend is hij ondanks het gebruikte geweld ongedeerd gebleven.

De 'Fatbikebende' bestaat uit een groep van zo'n 50 jongeren die in het gebied van Heemstede tot Velsen al geruime tijd in wisselende samenstelling voor overlast en onrust zorgt. De situatie is inmiddels zo geëscaleerd dat burgemeesters van Haarlem en aangrenzende gemeenten met elkaar in gesprek zijn over methodes om het eind te maken aan de jeugdterreur.