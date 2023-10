Bezorgde Bennebroekse ouders groeperen zich: "Hoe lossen we fatbike-probleem op?"

Bennebroeker Gordon Doelwijt zag een stortvloed aan berichten over de fatbike-bende voorbijkomen en dacht: wat kan ik bijdragen om dit probleem op te lossen? Via social media riep hij andere ouders op om over het probleem te praten. De respons die hij kreeg noemt hij 'overweldigend'. Vrijdagavond komen de vaders en moeders van Bennebroek in de kantine van voetbalclub BSM bij elkaar om hun zorgen te delen en mogelijke oplossingen aan te dragen.

Gordon Doelwijt denkt niet dat hij de wijsheid in pacht heeft. Hapklare oplossingen voor dit probleem heeft hij dan ook niet. "Maar mensen bij elkaar roepen om erover te praten, is het minste wat ik kan doen. De situatie is namelijk echt schrikbarend. Er is sprake van mishandeling en bedreigingen. De politie weet dat helaas niet, omdat ze steeds te laat zijn en ouders uit angst voor wraak geen aangifte doen.''

Een 'burgerwacht' vormen is het laatste wat hij wil. ''Maar wat we als Bennebroekse ouders wél moeten doen is nadenken over hoe we met deze jongeren omgaan. Als je ze verbaal agressief benadert, ben je ze meteen kwijt. Je moet er een beetje mee kunnen omgaan. Daarvoor moet je in elk geval hun taal spreken.''

Hangjongere

Doelwijt, die een verleden heeft als jeugdcoach, weet dat omdat hij ooit zelf een hangjongere was. ''Toen ik als zestienjarige in Bennebroek kwam wonen en er nauwelijks faciliteiten waren voor de jeugd, was ik ook zo'n binkie dat maar een beetje rondhing. Volwassenen vonden dat intimiderend en dat kan ik best begrijpen. Wij hebben toen om een hangplek gevraagd. De gemeente heeft een container en bankjes neergezet. Daar hebben wij heel veel plezier van gehad.''

Paralellen

Hoewel er paralellen zijn met de jongens en meisjes die de laatste weken voor onrust zorgen in zijn dorp, zijn er ook duidelijke verschillen. De pubers die in zíjn tijd overlast veroorzaakten, woonden allemaal in Bennebroek. "Iedereen kende elkaar, terwijl de jongeren die nu rotzooi trappen op hun fatbikes door de hele regio vliegen. Het is moeilijk vat op ze te krijgen.''

Angst

Als vader van drie opgroeiende kinderen en jeugdtrainer bij BSM, de lokale voetbalclub, merkt hij wat het doet met de kinderen in zijn dorp. ''Mijn eigen kids hebben niet direct last, maar toch lijkt het alsof we hier een soort omslagpunt hebben bereikt. Er zit een bepaalde angst in voor gasten op fatbikes. Ook al doen ze niks; door hun aanwezigheid jagen ze schrik aan. Als bezorgde vader vraag ik me af hoe ik kan bereiken dat ze denken: er is voor mij geen ruimte in Bennebroek, ik heb daar niks te zoeken.''